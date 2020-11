Der SSV Ulm 1846 verliert eine seiner bekanntesten Sportlerinnen: Die Langstreckenläuferin Alina Reh wechselt nach Berlin. Die Entscheidung sei ihr allerdings nicht leicht gefallen.

Wie die "Südwest Presse" berichtete, profitiert die 23-Jährige in der Hauptstadt von besseren finanziellen und sportlichen Fördermöglichkeiten, während in der Region Ulm einige Sponsorenverträge in der Corona-Krise nicht verlängert wurden. Alina Reh will im kommenden Sommer an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen.

Langstreckenläuferin Alina Reh wechselt vom SSV Ulm 1846 nach Berlin dpa Bildfunk picture alliance/Swen Pförtner/dpa

Größte Erfolge: Deutsche Meistertitel über 5.000 und 10.000 Meter

Reh war im Jahr 2016 zum SSV Ulm 1846 gekommen. Zu den größten Erfolgen der aus Laichingen (Alb-Donau-Kreis) stammenden Läuferin gehören die Deutschen Meistertitel im 5.000-Meter-Lauf (2015 und 2020) sowie im 10.000-Meter-Lauf (2019). Seit Januar wird die 23-Jährige von Bundestrainer André Höhne betreut, der ebenfalls in der Hauptstadt lebt. "In Berlin habe ich jetzt nicht nur meinen Trainer, sondern auch meine Laufgruppe", sagt sie der Zeitung.