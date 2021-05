Alina Reh, Leichtathletin aus Laichingen (Alb-Donau-Kreis), hat einen Traum: Bei den Olympischen Spielen in Tokio will sie über 5.000 Meter starten. Dafür trainiert sie aktuell ganz eisern.

Zwei Mal am Tag geht Alina Reh baden. Allerdings nicht zum planschen, sondern zum Trainieren. Statt draußen auf einer gewohnten Laufbahn, findet ihr Training derzeit in der Kleinschwimmhalle ihrer Heimatstadt statt. Aqua Jogging ist angesagt, statt Runden drehen auf der Tartanbahn. Der Grund ist eine Fußverletzung.

Schwimmbecken statt Sportplatz: Wegen einer Fußverletzung trainiert die Leichtathletin Alina Reh aus Laichingen (Alb-Donau-Kreis) derzeit mit "Aqua Jogging" aus Olympia, SWR Walter Notz

Badebekleidung und Bleigürtel

Das sportliche Outfit von Alina Reh hat optisch so gar nichts mit Leichtathletik zu tun. Badebekleidung, Bleigürtel, eine Fußstütze am lädierten linken Bein und ebenfalls eine Fußstütze am rechten Bein, als Ausgleichsgewicht. So zieht die deutsche 5.000 Meter Meisterin von 2020 derzeit ihre Bahnen im Wasser, streng nach Trainingsplan

"Eigentlich ist es wie das Laufen. Wir versuchen alles, was ich läuferisch machen würde, ins Wasser zu verlegen." Alina Reh, Leichtathletin aus Laichingen zu ihrem Wassertraining

Schon seit fünf Wochen ist die deutsche Spitzenläuferin wegen eines Ermüdungsbruchs an der linken Wade ausschließlich auf dieses Training angewiesen. Vor zwei Jahren hatte sie eine ähnliche Verletzung am rechten Bein, trainierte schon damals regelmäßig im Laichinger Bad und hofft auch diesmal auf einen positiven Effekt. Auch wenn sie mit viel Eifer im Wasser dabei ist, lässt sie klar erkennen, wo ihre eigentliche sportliche Leidenschaft liegt

"Eigentlich meide ich das Wasser eher" Alina Reh, Leichtathletin aus Laichingen zu ihrem Wassertraining

Am 8.August 2021 steht in Tokio der 5.000 m Lauf der Frauen auf dem Plan. Fit sein muss Alina Reh aber schon viel früher. Spätestens am 19. Juni fällt die Entscheidung, ob sie teilnehmen kann, oder nicht.

Froh daheim zu sein

Seit Anfang 2021 lebt und trainiert Alina Reh in Berlin. Trotzdem ist sie froh in der aktuellen Situation wieder zuhause zu sein und dankar, dass sie das Schwimmbecken nutzen kann. Denn noch lebt der Traum bei Alina Reh vom Start bei den Olympischen Spielen in diesem Jahr in Tokio.