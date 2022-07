Alina Reh startet bei WM-Vorlauf in den USA

Langstreckenläuferin Alina Reh aus Laichingen (Alb-Donau-Kreis) wird in der Nacht zum Donnerstag beim WM-Vorlauf in Eugene in den USA starten. Allerdings tritt die 25-Jährige nicht auf ihrer Lieblingsdistanz über 10.000 Meter an, sondern über 5.000 Meter. Sie zählt deshalb nicht zu den Favoriten des Rennens. Für Alina Reh ist der Start in den USA Teil der Vorbereitung auf die Europameisterschaft Mitte August in München.