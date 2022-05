Die Läuferin Alina Reh aus Laichingen (Alb-Donau-Kreis) hat der DM in Pliezhausen ein furioses Comeback gefeiert. Die 24-Jährige holte sich nach krankheitsbedingter Pause den Meistertitel über 10.000 Meter.

Mit hochgestreckten Armen und überglücklich lief sie ins Ziel. "Ich habe gezeigt, dass ich kämpfen kann, es war für mich ein Genuss, beim Heimspiel hier in Pliezhausen zu laufen", sagte die 24-Jährige nach dem Rennen. In 32:06,63 Minuten ließ sie der Konkurrenz keine Chance. Katharina Steinruck (LG Eintracht Frankfurt/32:26,28) und Eva Dieterich (LT Kassel/32:40,11) blieben deutlich unter der Norm für den Europacup am 28. Mai im französischen Rennes.

Überglücklich nach dem Comeback: Langstreckenläuferin Alina Reh aus Laichingen. imago images imago

Reh knackt auch Norm für EM in München Mitte August

Bei ihrem Lauf in Pliezhausen holte Alina Reh nicht nur den Meistertitel auf ihrer Paradestrecke, sie knackte auch die Norm für die Leichtathletik-Europameisterschaft Mitte August in München. "Ich bin hierhergereist und habe mir gesagt, wenn ich Fünfte werde, ist das gut. Ich wollte vor allem Spaß haben. Dass ich jetzt sogar die EM-Norm in der Tasche habe, ist natürlich umso schöner", so Alina Reh. Noch vor einigen Wochen schien das unmöglich zu sein.

Herzmuskelschwäche nach Booster-Impfung

Die 24-Jährige hat eine längere Wettkampfpause hinter sich. Fünf Monate musste die EM-Vierte von 2018, die für den SCC Berlin startet, aufgrund einer Herzmuskelentzündung wegen einer Booster-Impfung pausieren. Erst vor Kurzem stieg sie wieder ins Training ein. Ob sie bei der Langstrecken-DM in Pliezhausen startet, war lange unklar. Erst am Donnerstag fiel die Entscheidung. Für Alina Reh ist es der zweiten deutsche Meistertitel nach 2019 auf dieser Distanz. Bei den Männern entschied Simon Boch (Regensburg) den packenden Zweikampf mit seinem Vereinskameraden Filmon Abraham (28:15,94) in einem langgezogenen Spurt und blieb mit 28:11,69 Minuten unter der EM-Norm.