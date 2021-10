Aldi-Zentrallager schließt - Standort vermietet

Der Standort des bisherigen Aldi-Zentrallagers in Altenstadt im Kreis Neu-Ulm wird laut einem Bericht der "Illertisser Zeitung" vermietet. Das bisherige Aldi-Lager schließt am Sonntag. 200 Mitarbeiter sind betroffen. Wie ein Sprecher des Lebensmitteldiscounters in dieser Woche erklärte, bemühe sich Aldi weiterhin, den Beschäftigten bei der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle zu helfen. Grund für die Schließung sei das Alter der Immobilie, eine Modernisierung lohne nicht, so die "Illertisser Zeitung". Aldi behalte den Standort an der A7 allerdings und vermiete, so das Blatt, und zwar an die Ehinger Logistikfirma Denkinger Internationale Spedition. Nicht zufrieden sei damit der Bürgermeister von Altenstadt. Ein neuer Besitzer würde seiner Einschätzung nach viel eher in eine Modernisierung des Standortes investieren. Die schlechteste Alternative allerdings wäre ein Leerstand.