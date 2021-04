Ein mehr als 60 Meter hoher Holzturm am Albtrauf Heubach im Ostalbkreis gehört zu den 24 Leuchtturmprojekten, die das Land Baden-Württemberg als innovative Zukunftsideen fördert.

Der mehr als 60 Meter hohe Albturm aus Holz soll oberhalb von Heubach im Ostalbkreis entstehen (Grafik). Pressestelle Stadt Heubach

Die im Rahmen des Landeswettbewerbs "Region-WIN 2030" ausgewählten sogenannten Leuchtturmprojekte werden mit Millionenbeträgen von der EU und vom Land Baden-Württemberg gefördert. Einzelheiten gab das baden-württembergische Wirtschaftsministerium am Mittwoch bekannt. Der in Heubach geplante, mehr als 60 Meter hohe Albturm aus Buchenholz soll am Albtrauf oberhalb der Stadt errichtet werden. Daneben entsteht ein Holzforum, in dem Ideen in den Bereichen Holzbau, Klima, Energie und Nachhaltigkeit entwickelt werden sollen.

Der Landrat des Ostalbkreises, Joachim Bläse, sagte im SWR: "Wir wollen zeigen, was man mit Holz alles machen kann und in diesem Fall auch, wie sehr man Buchen-Furnierschichtholz biegen kann."

Drei weitere Zukunftsprojekte in der Region

Auch eine geplante Werkstatt für Künstliche Intelligenz an der Hochschule Aalen gehört zu den ausgewählten Leuchtturmprojekten. Dort soll die Künstliche Intelligenz im Bereich der Automobilzulieferindustrie vorangebracht werden. Außerdem war auch ein Konzept der Industrie- und Handelskammer Ulm erfolgreich. Die IHK erhält zusammen mit weiteren regionalen Akteuren gut 13 Millionen Euro für zwei neue geplante Einrichtungen: ein Transferzentrum für Digitalisierung in Ulm und ein Zentrum für industrielle Bio-Ökonomie in Biberach.