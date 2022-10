per Mail teilen

Entlang des Albschäferwegs im Kreis Heidenheim und in der Stadt Heidenheim steht die Schäferei in dieser Woche im Mittelpunkt: Es ist Albschäferwoche.

Mit einigen Veranstaltungen will das Landratsamt im Kreis Heidenheim in dieser Woche den Fokus auf die Schäferei legen. Vieles spielt sich entlang des Albschäferwegs ab, der in diesem Jahr vom "Wandermagazin" zu Deutschlands schönstem Wanderweg gekürt wurde.

Einer der Höhepunkte findet jedoch in der Stadt Heidenheim statt: Am Samstag (22.10.2022) findet der "Abend der Schäfertraditionen" statt. Dort gibt es Schäfertänze und Schäfermusik.