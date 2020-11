Auch im Alb-Donau-Kreis war die Lage bei der Nachverfolgung von Corona-Infizierten eine Zeitlang außer Kontrolle. Inzwischen hat sich die Situation entspannt, auch dank der Hilfe der Bundeswehr.

48 Ulmer Soldatinnen und Soldaten leisten derzeit im Schichtbetrieb Amtshílfe beim Gesundheitsamt des Alb-Donau-Kreises SWR Volker Wüst

Landrat Heiner Scheffold (parteilos) nahm am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin kein Blatt vor der Mund: Vor gut einem Monat hätten nicht mehr alle Infizierten abtelefoniert werden können, weil die Zahl der Ansteckungen plötzlich sehr sprunghaft nach oben ging. Jetzt habe man wieder alles im Griff, auch weil Ulmer Soldaten der Bundeswehr dem Gesundheitsamt Amtshilfe leisten.

"Wir freuen uns, dass wir unterstützen können"

Und dabei sind die Soldatinnen und Soldaten gefordet. Pascal Pulewka ist einer von ihnen: Normalerweise arbeitet der Soldat für das Ulmer Kommando, das Auslandseinsätze koordiniert und ist dort zuständig für die Gefechtsstände. Seit drei Wochen aber sitzt er am Telefon und hilft im Gesundheitsamt des Alb-Donau-Kreises oder bei der Stadt Ulm aus. "Wir freuen uns, dass wir unterstützen können“, sagt der 33-Jährige mit den kurzen, dunklen Haaren, den so schnell nichts aus der Ruhe zu bringen scheint.

Pascal Pulewka ist einer der Ulmer Soldaten, die derzeit im Gesundheitsamt des Alb-Donau-Kreises aushelfen. SWR Volker Wüst

Anrufe bei rund 30 Menschen pro Infiziertem

In Bundeswehruniform und mit Headset sitzt er in einem Großraumbüro vor zwei Bildschirmen mit einer Liste voller Namen, einige hat er schon ausgestrichen, weil abtelefoniert. Rund 30 Menschen müssen pro Infiziertem angerufen werden, jedes Gespräch dauert zwischen zehn und 45 Minuten - je nachdem, ob er Betroffene aus der Quarantäne entlassen kann oder sie neu in Quarantäne nehmen muss.

"Manche Betroffene reagieren ärgerlich"

Manchmal wird aus dem gelernten Elektriker aber auch ein Detektiv: Wenn er herausfinden muss, wen Infizierte in letzter Zeit getroffen haben. Wenn dann jemand in Quarantäne muss oder isoliert wird, hält sich die Freude am anderen Ende der Leitung meist in Grenzen. Schließlich müssen sich Betroffene entweder von der Familie trennen oder sich, wenn sie alleine leben, Hilfe organisieren. "Da reagieren manche halt ein bisschen ärgerlich."

Landrat Scheffold will Amtshilfe der Bundeswehr verlängern lassen

48 Soldatinnen und Soldaten helfen momentan in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis insgesamt aus. Immer zwölf pro Schicht, in einer Art Corona-Call-Center. Scheiben aus Plexiglas trennen sie, alle paar Minuten wird gelüftet. Ohne die Frauen und Männer würde es kaum gehen, sagt Landrat Heiner Scheffold. Wenn es nach ihm geht, soll die Amtshilfe über den 4. Dezember hinaus verlängert vielleicht sogar aufgestockt werden.