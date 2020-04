Der Alb-Donau-Kreis hat damit begonnen, persönliche Schutzausrüstungen für medizinisches und Pflegepersonal zu verteilen. Allerdings seien die Mengen noch sehr gering.

Genaue Zahlen gab das Landratsamt nicht bekannt, es war lediglich von einer „kleinen Lieferung“ durch das Land die Rede. Der zuständige Dezernent sagte dazu, es handele sich nach wie vor um eine "Mangelverwaltung". Ein Teil der Schutzausrüstung, die unter anderem aus Masken, Schutzanzügen und Handschuhen besteht, wurde an die Kreiskliniken geliefert.

Ein paar wenige Schutzausrüstungen für medizinisches Personal sind beim Alb-Donau-Kreis angekommen. Aber es gehe immer noch um "Mangelverwaltung", sagte der zuständige Dezernent. dpa Bildfunk picture alliance/Marcel Kusch/dpa

Weitere Lieferungen sollen am Montag an medizinische und pflegerische Einrichtungen verteilt werden - auch an die kassenzahnärztliche Vereinigung und an Physiotherapeuten. Eine "strategische Reserve" wird der Landkreis nach eigenen Angaben für ein mögliches größeres Ausbruchsgeschehen vorhalten.