Der Alb-Donau-Kreis investiert in den kommenden vier Jahren mehr als drei Millionen Euro in die digitale Ausrüstung ihrer Berufs- und Sonderschulen. So sind nach Angaben des Landratsamtes bereits Verträge über die Lieferung von rund 1.700 mobilen Endgeräten für die Schulen in Ehingen, Ulm und Laichingen abgeschlossen worden.