Der Alb-Donau-Kreis wird im kommenden Jahr vor allem ins Alb-Donau-Klinikum, die Schulen und den Ausbau der Kreisstraßen und Radwege investieren. Der Kreistag hat am Montagnachmittag in Ehingen den Haushalt 2022 verabschiedet. Sein Gesamtvolumen liegt laut Landratsamt bei gut 271 Millionen Euro, zwei Millionen weniger als in diesem Jahr. Nach Angaben von Landrat Heiner Scheffold werde der Kreis im kommenden Jahr weniger investieren, um die hohen Investitionen der vergangenen Jahre auszugleichen.