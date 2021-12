Start-Up zu Corona-Zeiten: Cocktail-Taxi tourt über die Alb

In Corona-Zeiten offenbar ein Volltreffer: Ein Wirtschaftsjurist aus Merklingen liefert Drinks für Zuhause. Das Alb-Cocktail-Taxi tourt erfolgreich über die Alb.

Mit Freunden und Bekannten in einer Bar etwas trinken gehen, das war lange Zeit in der ersten Lockdownphase der Corona-Krise wegen entsprechender Einschränkungen nicht möglich. Die Gastronomie musste teilweise sogar schließen.

In einer Cocktail- Bar mit Freunden zu sitzen, das kommt in diesen Zeiten nicht so häufig vor. Deshalb hatte ein Barkeeper aus Merklingen (Alb-Donau-Kreis) eine Idee, die zum Renner wurde. SWR

In dieser prekären Lage kam Thomas Schwenkedel aus Merklingen die Idee, gemeinsame Drinks in privater corona-konformer Runde, doch zu ermöglichen. Er hat in seiner Gemeinde den ersten Cocktail-Lieferservice eröffnet. Zur Zielgruppe gehören für ihn neben Leuten, die sonst in eine Bar gehen auch Familien, die alkoholfreie Cocktails bestellen. Seit rund 16 Jahren arbeitet der Laichinger in der Gastronomie. Die Anfangszeit der Corona-Pandemie war auch für ihn nicht einfach. Erst Kurzarbeit, dann wurde sein Teilzeit-Vertrag nicht verlängert.

Not macht erfinderisch

Barkeeper sei er schon immer gerne gewesen, sagt Schwenkedel. Für das mobiles Cocktail-Taxi baute er seine Garage um und machte sich bezüglich der gültigen und nötigen staatlichen Auflagen kundig. Dann meldete er sein Gewerbe "Thommy´s Cocktails" bei den Behörden an. Seine Garage in Merklingen gleicht nun einer Bar - nur eben ohne Besuchertische: ein großer Tresen, eine Eismaschine, Cocktail-Shaker, viele Gläser und verschiedenste Zutaten.

"Wir wollten den Menschen Stück weit Normalität bieten und ein bisschen Urlaubsfeeling bringen."

Am ersten Abend, ganz am Anfang, waren es rund 100 Cocktails. Sein Angebot verbreitete Schwenkedel über die sozialen Medien. Mittlerweile sind es manchmal 200 Becher pro Abend, die er verkauft. Ob fruchtig-süß, erfrischend-sauer oder cremig,: 26 verschiedene Drinks stehen auf der Karte. Mit einer speziellen Vorrichtung im Auto - einer Halterung, die verhindert, dass die Getränke umkippen können, bringen seine Fahrer die Cocktails an die Frau oder den Mann. Das Eis, das vor der Auslieferung in die Becher kommt, hat minus 30 Grad. So verwässert es nicht auf der Fahrt.

Damit die Cocktails auf der "Taxi-Fahrt" nicht umfallen können, stehen sie in einer Box eng zusammen. SWR

"Die Leute feiern das Angebot ab und freuen sich richtig über unser Cocktail-Taxi."

Das Team von Thomas Schwenkedel besteht aus drei Fahrern, einer Telefonistin und einer Organisatorin. Das Logo, vom mobilen Alb-Cocktail-Taxi ist ein Pandabär mit einer pinken Brille. Das Geschäft läuft gut und die Idee findet laut Schwenkedel Anklang. Er hofft, dass das auch "nach Corona so bleibt".