Der bundesweit in die Schlagzeilen geratene ehemalige Bewohner der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Ellwangen, Alassa M., beschäftigt erneut ein Ellwanger Gericht.

Kommenden Freitag wird am Landgericht Ellwangen in einem Prozess erneut gegen den ehemaligen LEA-Bewohner Alassa M. verhandelt. Laut einem Sprecher des Landgerichts geht es um ein Berufungsverfahren. Zuerst hatte die "Schwäbische Post" darüber berichtet.

Das Ellwanger Amtsgericht hatte Alassa M. im Jahr 2020 wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und zweimaliger Einreise ohne Pass zur Zahlung von 400 Euro verurteilt. Der Mann aus Kamerun hatte dagegen Berufung eingelegt. Deshalb wird nun am 19. Januar erneut über die Vorwürfe verhandelt.

Alassa M. setzt sich für die Rechte Geflüchteter ein

Bundesweit bekannt wurde der heute 34-Jährige nach einer Großrazzia in der Landeserstaufnahmestelle im Jahr 2018. Die Razzia wurde durchgeführt, nachdem die Abschiebung eines Togolesen gescheitert war. Alassa M. kämpfte danach vor Gericht für die Rechte der Geflüchteten in den Unterkünften. Auch gegen seine eigene Abschiebung setzte er sich zur Wehr. Laut "Schwäbischer Post" lebte Alassa M. zuletzt in Bad Waldsee und ist als Bundessprecher des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität aktiv.