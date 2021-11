3G in Bus und Bahn - das sagen die Verkehrsbetriebe der Region

Die "Ampel-Parteien" wollen die Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung verschärfen. Unter anderem soll in Bus und Bahn die 3G-Regel kommen. Für die Verkehrsbetriebe ist jedoch vieles ungeklärt.

Die Ampel-Parteien, also SPD, Grüne und FDP, haben nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios ihren Entwurf zum Infektionsschutzgesetzt "nachgeschärft". Im öffentlichen Nah- und Fernverkehr soll demnach künftig zusätzlich zur Maskenpflicht die 3G-Regel gelten. Dies wirft sowohl für die Verkehrsbetriebe also auch für Fahrgäste eine Reihe von Fragen auf.

"Wir müssen abwarten", das war der erste Satz von Sebastian Koch, Pressesprecher der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Die Konsequenzen für den Öffentlichen Personennahverkehr seien bislang "unklar". Im Gesetzentwurf steht die Forderung nach einer 3G-Regel für alle Fahrgäste - heißt also: Jede und Jeder, der einen Bus oder eine Straßenbahn betritt, muss geimpft, genesen oder getestet sein.

An Haltestellen, wie hier am Ehinger Tor in Ulm, hat die Polizei die Maskenpflicht kontrolliert. In Bus und Bahn jedoch sei sie nicht zuständig, so ein Sprecher. z-media, Ralf Zwiebler

Die Antwort ist so entscheidend wie ungeklärt. SWU-Sprecher Sebastian Koch fasst sich da kurz.

"Bei 3G können wir die Kontrolle nicht übernehmen."

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm, so fährt Sebastian Koch fort, betrachten die Kontrolle über die Einhaltung der Corona-Regeln als "hoheitliche Aufgabe", sprich: sie müsste entweder von den kommunalen Ordnungsdiensten oder eben von der Polizei übernommen werden. Hinzu kommt: Die Stadtwerke könnten die Kontrolle schon aus personellen Gründen gar nicht übernehmen. Und was passiert bei Verstößen etwa gegen die 3G-Regel? Die SWU hätten "darauf keine Antwort". Noch komplizierter werde es bei der Schülerbeförderung. Widersetzten sich Schülerinnen und Schüler der 3G-Regel, dürften sie ja Bus oder Bahn gar nicht erst betreten. Wenn Verkehrsbetriebe den Transport verweigern, verstoßen sie jedoch gegen die Beförderungspflicht für Schülerinnen und Schüler, so Koch.

Auch der Verkehrsverbund "OstalbMobil" mit Sitz in Aalen hält die Pläne der wahrscheinlichen Ampel-Koalitionäre für gewagt. 3G, so sagt der Geschäftsführer Paul-Gerhard Maier, sei vom Prinzip her gut, aber praktisch nicht kontrollierbar.

"Eine Kontrolle durch die Busfahrer würde den Verkehr zum Erliegen bringen."

Keine der beiden Stellen betrachtet sich als zuständig. Das Polizeipräsidium Ulm sieht den "kommunalen Ordnungsdienst" primär in der Pflicht. Der Polizeivollzugsdienst sei jedenfalls nicht zuständig.

"Von der Polizei können Sie keine Antwort erwarten."

Quasi gleichlautend die Antwort des kommunalen Ordnungsdienstes in Ulm: Geht es um die Kontrolle von 3G in Bus und Bahn, sieht dessen Leiter, Rainer Türke, "überhaupt keine Zuständigkeit" bei seiner Behörde. Die Einhaltung der Maskenpflicht an Haltestellen habe man gemeinsam mit der Polizei kontrolliert. Innerhalb von Bus und Bahn sei eine Kontrolle jedoch undenkbar - schon aus personellen Gründen.

In Baden-Württemberg lautet die derzeitige Regelung, dass Fahrgäste an Haltestellen eine FFP2-Maske tragen müssen, wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden können. In Bayern hingegen gebe es für die Haltestellen überhaupt keine Maskenpflicht, so Koch. Der SWU-Sprecher plädiert für eine einheitliche FFP2-Maskenpflicht in beiden Ländern. Dies sei erstens sicherer und zweitens nachvollziehbarer für die Fahrgäste.

Die Pläne einer möglichen Ampel-Koalition für die 3G-Regel im ÖPNV sind derzeit nach Einschätzung von SWU, Polizei und Ordnungsdiensten kaum realisierbar, jedenfalls müsste noch vieles geklärt werden. Erschwerend hinzu kommt, dass auch die Länder sich bislang offenbar nicht auf einheitliche Regelungen für Haltestellen geeinigt haben. Vor allem im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Baden-Württemberg und Bayern sei dies ein Problem, so Koch.