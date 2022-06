Alarmstufe Gas: Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm bereiten sich "auf den Ernstfall vor"

Die Alarmstufe ist ein deutliches Signal an Industrie und private Verbraucher: Der Gasverbrauch muss sinken, um einen Mangel im Herbst und Winter zu verhindern. Die Maßnahmen der Frühwarnstufe werden in der Alarmstufe intensiviert - das Krisenteam ist laut Wirtschaftsministerium "in ständigem Austausch" mit allen Akteuren. Aktive Markteingriffe sind auch in der Alarmstufe noch nicht vorgesehen, es gibt keine von der Bundesnetzagentur verordneten Abschaltungen der Gasversorgung. Solche Eingriffe sind erst in der dritten und letzten sogenannten Notfallstufe möglich. Die Bundesregierung kann unterstützend tätig werden - beispielsweise indem sie Gasversorgern mit Krediten aushilft oder Maßnahmen aus dem Energiesicherungsgesetz ergreift.