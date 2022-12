Bürgermeister von Illerkirchberg erneuert Appell: "Geflüchtete nicht in Generalverdacht nehmen"

Die Gemeinde Illerkirchberg kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Messerangriff gegen zwei Mädchen wird unter anderem der Umgang mit Geflüchteten diskutiert. Der Bürgermeister ist besorgt.

Nach den Ereignissen in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) vom vergangenen Montag treibt Verantwortliche die Sorge um den weiteren Umgang mit Geflüchteten in der Gemeinde um. Bürgermeister Markus Häußler (parteilos) erneuerte am Donnerstag die Bitte nach einer differenzierten Betrachtung. "Nehmen Sie Geflüchtete aller Nationen nicht in Generalverdacht, sondern begegnen Sie ihnen offen und schreiten Sie ein, wenn Sie Zeuge von Grenzüberschreitungen werden", schrieb Häußler in einem offenen Brief. Für die kommenden Tage haben mehrere Gruppierungen, etwa über die sozialen Medien, zu Kundgebungen aufgerufen, darunter auch Teile der AfD.

Unterdessen schätzt Lothar Klatt vom Ulmer Flüchtlingsrat die Lage für Geflüchtete nach dem Vorfall in Illerkirchberg als angespannt ein. Man habe mitbekommen, dass von vielen rechten Gruppierungen "getrommelt" werde. Viele Geflüchtete seien "hellhörig" geworden, "das wirkt sich dann natürlich ganz schnell auf ihre persönliche Situation aus", sagte Klatt dem SWR.

Geflüchteter aus Illerkirchberg begeht Suizid - Wurde er bedroht?

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass ein 25-Jähriger, der zeitweise als verdächtig galt, Suizid begangen hatte. Staatsanwaltschaft und Polizei betonten, dass es gegen den Mann keinen Tatverdacht gegeben habe. Der mutmaßliche Angreifer vom Montag sei nach der Tat in die Wohnung des 25-Jährigen geflüchtet. Derzeit ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft die Gründe für den Suizid, unter anderem auch, ob der Mann aus Eritrea bedroht wurde.

Vor Ort ist die Lage weiter angespannt. Anwohnerinnen und Anwohner berichteten mehreren Medien - darunter auch dem SWR - davon, dass die Asylbewerber mehrfach negativ aufgefallen seien, die Gemeinde bisher dagegen aber nichts unternommen habe. In den sozialen Netzwerken wie Facebook äußerten sich in den vergangenen Tagen immer wieder Menschen, die von angeblichen Belästigungen junger Mädchen in Illerkirchberg gewusst haben wollen.

Lage in Illerkirchberg angespannt - Unterschiedliche Aussagen über Vorfälle

Die "Schwäbische Zeitung" zitierte eine Anwohnerin, die am Mittwoch gegenüber Pressevertretern gesagt haben soll, dass durchaus bereits entsprechende Beschwerden über "die Asylbewerber, die in dem Haus am Tatort wohnten" an die Gemeinde gerichtet worden seien.

Die Polizei verwies auf SWR-Anfrage dazu an die Gemeinde. Bürgermeister Markus Häußler hatte im SWR bereits am Mittwoch betont , dass es keine Probleme über das Übliche hinaus gegeben habe, auch seien die Bewohner nicht allein gelassen worden. Man habe seit vielen Jahren eine Flüchtlingsbeauftragte, die sich auch intensiv um die Unterkünfte kümmere, so Häußler weiter. Auf weitere SWR-Anfragen zu dem Thema reagierte die Gemeinde seither nicht mehr.

Bürgermeister von Illerkirchberg betont: Keine Kenntnis über Belästigungen

Der "Schwäbischen Zeitung" sagte Häußler am Freitag, von angeblichen Belästigungen von Mädchen wisse man im Rathaus nichts. Er habe dazu auch nochmals Gespräche mit den Erzieherinnen des Kindergartens geführt, der sich nahe des Tatorts befindet. "Auch ihnen sind keinerlei Vorkommnisse in dieser Form bekannt", betonte der Bürgermeister.

Er hoffe, dass nach dieser tragischen Woche langsam etwas Ruhe im Ort einkehre, damit die Bürgerinnen und Bürger die schrecklichen Ereignisse verarbeiten könnten. "Das öffentliche Leben in Illerkirchberg steht still. Für uns wird es sehr schwierig sein, zu einem normalen Alltag überzugehen. Wir alle stehen unter Schock", so Häußler gegenüber der Zeitung weiter.

Nach Messerattacke in Illerkirchberg: Tatverdächtiger schweigt

Die Aufarbeitung der Tat von Montag geht indes weiter. Der 27-jährige Tatverdächtige befinde sich in einem Justizvollzugskrankenhaus und schweige weiter zu den Vorwürfen, so die Staatsanwaltschaft. Bei seiner Festnahme waren Verletzungen festgestellt worden, diese soll er sich nach ersten Erkenntnissen der Behörden selbst zugefügt haben. Derzeit laufen laut Staatsanwaltschaft weitere rechtsmedizinische Untersuchungen.

Gegen den Verdächtigen wurde Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes erlassen. Laut Staatsanwaltschaft gab es zunächst keine Anhaltspunkte, dass sich der Mann und die Opfer kannten. Die Ermittler prüfen nach eigenen Angaben, ob der 27-Jährige zuvor auffällig aggressiv gewesen sei. Bei den Behörden war der Mann vor dem Angriff nicht durch Gewalttaten bekannt. Er befindet sich den Angaben zufolge seit 2016 in Deutschland.