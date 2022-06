Informationen zum Aktionstag gegen den Schmerz

Zum bundesweiten Aktionstag gegen den Schmerz finden am Dienstag mehrere Veranstaltungen in der Region statt. Im Landratsamt Neu-Ulm sprechen ab 16:30 Uhr Fachleute aus den Bereichen Medizin und Rehabilitation. Die zentrale Botschaft: Chronischen Rückenschmerzen kann mit wirksamer Selbsthilfe entgegengewirkt werden. Dazu äußert sich ein Arzt der Schmerztagesklinik in Neu-Ulm. Eine Vertreterin des Selbsthilfebüros KORN berichtet über Hilfestellungen beim Aufbau und dem Betrieb einer Selbsthilfegruppe. Wichtig sei überdies eine gute Vernetzung im Gesundheitswesen. Ähnliche Veranstaltungen gibt es nach Angaben der deutschen Schmerzgesellschaft auch an der Illertalklinik Illertissen und am Rehabilitationskrankenhaus Ulm.