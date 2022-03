Aktionen zum Weltfrauentag

Zum Weltfrauentag am Dienstag sind auch in der Region zahlreiche Aktionen geplant. Im Aalener Kulturbahnhof ist ein Frauenempfang mit rund 100 Frauen aus der Region geplant und die Gewerkschaft ver.di will im Raum Ulm auf die schwierige Situation von Erzieherinnen aufmerksam machen. Das sagte Gewerkschaftssprecherin Maria Winkler dem SWR. Pro Einrichtung würden im Schnitt drei Arbeitskräfte fehlen. Die Leidtragenden seien am Ende die Kinder und Eltern, so Winkler. In Laupheim werden sich am Abend außerdem Erzieherinnen vor dem Rathaus versammeln, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Auch in Schwäbisch Gmünd sind anlässlich des Weltfrauentages mehrere Aktionen geplant.