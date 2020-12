In Ellwangen und Ulm haben am Freitagnachmittag Aktionen gegen Rassismus stattgefunden. Anlass war der 57. Jahrestag des "Marschs auf Washington" des amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King. In Ellwangen gab es eine Straßenmalaktion. Die Teilnehmer malten über die gesamte Länge des Rathauses den Satz "Ich nehme Rassismus persönlich" auf das Straßenpflaster. Jeder könne von Alltagsrassismus, Ausgrenzung und Erniedrigung betroffen sein, sagte Wolfgang Lohner von der Ellwanger Amnesty- Ortsgruppe im Vorfeld der Veranstaltung. In Ulm haben zwei Jugendorganisationen für 18 Uhr zu einer Demonstration gegen Rassismus und Abschiebung aufgerufen. Auf dem Münsterplatz werden etwa 200 Teilnehmer erwartet.