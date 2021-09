Aktionen zum Weltalzheimertag

Zum Weltalzheimertag am Dienstag gibt es in der Volkshochschule in Illertissen (Neu-Ulm) unter anderem Vorträge zu verschiedenen Aspekten der Demenz. Es geht an drei Tagen um stationäre Pflege, um rechtliche Themen und auch um Hilfen bei der Pflege von Demenzkranken zuhause. Ein begrenztes Publikum kann die Vorträge vor Ort in der VH hören. Interessierte können aber auch online über das Internet teilnehmen. Auf der Homepage der Volkshochschule Illertissen kann man sich anmelden. In Schwäbisch Gmünd spricht eine Referentin am Dienstagabend über die Bedeutung von Orten und Gegenständen bei Demenz. Der Vortrag wird in vier Veranstaltungsräumen in der Stadt übertragen.