Aktion "Stadtradeln" hat begonnen

Die Stadt Ulm beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Aktion "Stadtradeln". Sie hat am 1. Mai begonnen. Ziel der Aktion ist es, drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad zu fahren und Kilometer zu sammeln. Wer eine Radtour unternimmt, zum Einkaufen, zur Arbeit oder Schule unterwegs ist, kann die gefahrenen Kilometer im Internet dokumentieren. Man kann auch eine App während der Fahrt mitlaufen lassen, die automatisch die Fahrstrecke erfasst. Innerhalb der Stadt treten verschiedene Teams in einem Wettbewerb gegeneinander an. Die Aktion will Menschen motivieren, mehr Rad zu fahren und sich so für den Klimaschutz zu engagieren. Gleichzeitig sollen Schwachpunkte im Radwegenetz aufgedeckt und behoben werden.