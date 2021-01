Die frostigen Nächte in diesen Wochen können für Obdachlose lebensgefährlich sein. Die Aktion "Kälteschutz" in Aalen bittet daher die Bevölkerung in diesen Tagen besonders aufmerksam zu sein und sich in kritischen Situationen an die Notfallnummer 112 zu wenden. Obdachlose Menschen nehmen manchmal die bereitstehenden Hilfsangebote nicht an. Bei der Aktion "Kälteschutz" arbeiten Stadt, Rotes Kreuz, Caritas und Polizei zusammen. Um der Kälte zu entfliehen, können Obdachlose bei der Wohnungslosenhilfe der Caritas Ost-Württemberg in Aalen übernachten, oder Kleidung, Decken und Schlafsäcke bekommen. Tagsüber können sie sich in der Wärmestube aufhalten. Auch während der Corona-Pandemie werden nicht infizierte Personen in der Wohnungslosenhilfe aufgenommen. Auch bei der städtischen Wohnungsnotfallhilfe steht ein Kontingent von Schlafsäcken und Isomatten zur Verfügung.