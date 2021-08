Die Istanbul-Konvention

Am 11. Mai 2011 beschloss der Europarat die Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Die Konvention wurde in Istanbul verabschiedet, der völkerrechtliche Vertrag trat 2014 in Kraft. Neben Prävention und Opferschutz setzt die Istanbul-Konvention auch auf Strafverfolgung.

Der Grundsatz der Konvention in Art. 1a lautet: "Zweck dieses Übereinkommens ist es, Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen und Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen."

Bis heute haben 46 Mitgliedsstaaten des Europarats die Konvention in Istanbul unterzeichnet und 34 davon haben sie inzwischen ratifiziert. In Deutschland trat der Vertrag am 1. Februar 2018 in Kraft.

Quellen: UN Women Deutschland e.V., Bundeszentrale für politische Bildung