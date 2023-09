Gelbe Bänder an Bäumen sind bundesweit das Zeichen für: Hier darf geerntet werden! In Ulm und Umgebung ist das jedoch nicht die einzige Möglichkeit, kostenlos an Streuobst zu kommen.

Die Versuchung, auf einem Spaziergang in diesen Tagen einfach mal einen Apfel zu pflücken, ist dann doch hin und wieder groß. Vor allem, wenn man um diese Jahreszeit an Streuobstwiesen vorbeikommt. Um nicht gleich des Diebstahls bezichtigt zu werden: Man kann durchaus auch legal Obst von Bäumen ernten. Bei Bäumen mit einem gelben Band zum Beispiel. Oder in einem Garten des BUND in Ulm. Ein Überblick für Ulm, den Alb-Donau-Kreis und den Ostalbkreis.

Bundesweite Ernteaktion: Wo gelbe Bänder hängen, gibt's Obst umsonst

Bereits zum dritten Mal organisiert Christiane Karger die Aktion "Gelbes Band". Die Kreisfachberaterin für Obst- und Gartenbau am Landratsamt Ostalbkreis hat gelbe Bänder für mehr als 4.000 Bäume an die Gemeinden verschickt. Bäume, die so ein gelbes Band tragen, dürfen von jedem abgeerntet werden - eine bundesweite Aktion gegen Lebensmittelverschwendung.

"Das ist mega schade, weil das echt ein kostbares Lebensmittel ist."

Jedes Jahr verderben viele Tonnen Obst, weil sie von niemandem geerntet werden. Schade, findet Karger. Gerade Streuobst sei ein sehr kostbares Lebensmittel. Die Kreisfachberaterin hat bislang viel positives Feedback auf die Aktion bekommen.

Das sind die Regeln beim "Gelben Band" Ernten Sie ausschließlich von Bäumen und Sträuchern, die ein gelbes Band tragen, denn nur deren Früchte wurden von den Besitzerinnen und Besitzern für die Ernte freigegeben.

Seien Sie achtsam gegenüber der Natur und respektieren das Eigentum anderer. Gehen Sie behutsam mit den Obstbäumen um. Ernten Sie nur, was - ohne Benutzung von Leitern o.ä. - in Reichweite hängt oder lesen Sie die Früchte vom Boden auf.

Achten Sie beim Betreten der Obstwiese auf Bodenunebenheiten, herumliegende Äste oder andere mögliche Gefahrenstellen.

Ernten Sie nur so viel, wie Sie tatsächlich verbrauchen können.

Prüfen Sie, ob das Obst noch gut ist. Lassen Sie sich von einer braunen Stelle nicht abschrecken. Diese können Sie einfach ausschneiden.

Mit der Aktion würden die Menschen für das Thema sensibilisiert und müssten nicht heimlich einen Apfel pflücken. In diesem Jahr sind 32 Gemeinden aus dem Ostalbkreis dabei, darunter Aalen und Schwäbisch Gmünd. Neun Kommunen mehr als im Vorjahr.

Ein gelbes Band um den Baum heißt: zugreifen! Hier darf legal auf fremden Wiesen Streuobst geerntet werden. Christiane Karger

Bitte bedienen! Der Hermannsgarten in Ulm

Der Hermannsgarten im Ulmer Stadtteil Söflingen wird vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) gepflegt - und laut Regionalgeschäftsführerin Jana Rettig gerade in eine naturnahe Streuobstwiese umgewandelt. Dafür sind viele Hochstammobstbäume gepflanzt worden, so Rettig. Die seien besser für die Biodiversität als Plantagenobstbäume. Hier dürfe sich jeder bedienen. Der BUND bittet aber um eine Spende von 50 Cent pro geerntetem Kilogramm.

Jana Rettig vom BUND pflegt im Hermannsgarten die Bäume. Auch hier gibt es Streuobst gegen eine kleine Spende. SWR Susanne Rebholz

"Wir erleben wirklich regelmäßig, dass die Obstbäume leer geerntet werden."

Früher hätten sie das Obst selbst geerntet und zum Mosten gebracht. Das müssten sie inzwischen nicht mehr, da die Nachfrage so groß sei, freut sich Rettig. Die Obstbäume würden regelrecht "leer geerntet" werden.

Mehr als 200 Bäume befinden sich im rund ein Hektar großen Hermannsgarten, darunter Apfel, Birne und Quitte. Streuobstwiesen seien wichtig für die Artenvielfalt, erklärt die BUND-Frau. "Es können bis zu 5.000 Tier- und Pflanzenarten auf so einer Wiese vorkommen."

Städtische Streuobstwiesen in Ulm - nur wo?

Die Stadt Ulm stellt städtische Streuobstwiesen zur freien Ernte zur Verfügung. Dabei handelt es sich um Flächen, die nicht verpachtet sind und somit auch von niemandem abgeerntet werden. Bevor das Obst am Boden liegenbleibe und verderbe, könnten Bürger und Bürgerinnen kostenlos pflücken und aufsammeln, heißt es auf der Internetseite.

Gute Idee zwar, allerdings sei die aktive Karte im Internet nicht sehr nutzerfreundlich, findet Jana Rettig. Eine Alternative sieht sie in der Website mundraub.org, die ebenfalls auf einer aktiven Karte Fundorte von verfügbarem Obst, Nüssen oder Kräutern sammelt.

Alb-Donau-Kreis in der Streuobstwiesen-Börse

Streuobstfans aus dem Alb-Donau-Kreis haben noch mehr Möglichkeiten. Der Landkreis ist Teil der Streuobstwiesen-Börse, einem bundesweiten Portal rund um das Thema Streuobstwiese. Bislang ist aus Ostwürttemberg nur der Alb-Donau-Kreis aufgelistet. Dort kann zum Beispiel das eigene Obst für andere zur Verfügung gestellt werden. Auch ganze Streuobstwiesen werden darüber verpachtet.

Die Erntezeit beginnt

Das wechselhafte Wetter hat den Streuobstbäumen dieses Jahr ganz schön zugesetzt, da sind sich die Expertinnen aus Ulm und dem Ostalbkreis einig. Während manche Bäume in diesem Jahr überhaupt keinen Ertrag haben, hängen andere aber voll mit Obst.

Die ersten Apfelsorten sind bereits reif und vom Baum gefallen. Das sei das beste Zeichen, sagt Jana Rettig. Eine zu frühe Ernte kann dem Baum Schaden zufügen. Mit den Äpfeln auf dem Boden mache man jedenfalls nichts falsch.