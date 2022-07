per Mail teilen

Nach dem Unfall am Donnerstagmorgen auf der A7 nahe des Virngrundtunnels gab es am Nachmittag auch Behinderungen am Agnesburgtunnel bei Westhausen (Ostalbkreis). Die Polizei meldete, dass der Tunnel Richtung Würzburg wegen technischer Probleme ab 14:30 Uhr gesperrt war. Die Sperrung wurde gegen 17 Uhr wieder aufgehoben.