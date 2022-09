per Mail teilen

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich in der Nacht zu Freitag auf der A7 auf Behinderungen einstellen. Grund sind Wartungsarbeiten im Agnesburgtunnel bei Aalen im Ostalbkreis.

Die A7 wird von Donnerstagabend, 22 Uhr, bis Freitagmorgen, 5:30 Uhr, zwischen Aalen/Westhausen und Aalen/Oberkochen wegen Wartungsarbeiten im Agnesburgtunnel gesperrt - und zwar in beiden Richtungen.

Ampel und Notrufsäulen am Agnesburgtunnel werden gecheckt

In dieser Zeit werden laut Autobahn GmbH unter anderem die Ampeln und Notrufsäulen in dem 700 Meter langen Tunnel aus den Achtzigerjahren überprüft. Darüber hinaus gibt es Wartungsarbeiten an der Tunnelbeleuchtung und den Schranken.

Umleitungen sind eingerichtet. In den vergangenen beiden Nächten hatten Wartungsarbeiten im nur rund 20 Kilometer entfernten Virngrundtunnel bei Ellwangen (Ostalbkreis) stattgefunden.