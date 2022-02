per Mail teilen

Die Polizei hat in Ulm einen aggressiven Mann in einer Straßenbahn festgenommen. Die Fahrerin hatte die Bahn gestoppt und einen Notruf abgesetzt, nachdem sie von dem 38 Jahre alten Mann beleidigt worden war. Die Polizei legte dem Mann Handschellen an und nahm ihn mit auf die Wache, er war stark betrunken.