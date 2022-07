Erster Fall von Affenpocken im Kreis Heidenheim

per Mail teilen

Bei einem Menschen im Kreis Heidenheim ist eine Infektion mit Affenpocken nachgewiesen worden. Wie das Landratsamt am Montag mitteilte, mussten auch zwei Kontaktpersonen in Quarantäne.

Die beiden Kontaktpersonen gehören zum familiären Umfeld der oder des Infizierten. Genauere Angaben, ob sich eine Frau oder ein Mann mit den Affenpocken infiziert hat, machte das Landratsamt vorerst nicht.

Affenpocken sind eine "seltene Viruserkrankung"

Bekannt ist, dass sich der- oder diejenige nicht im Kreis Heidenheim angesteckt hat. Die Ansteckungsquelle liege außerhalb des Landkreises, schreibt die Behörde. Es gab bereits in der Stadt Ulm sowie in anderen Landkreisen der Region bestätigte Fälle von Affenpocken, und zwar im Kreis Neu-Ulm sowie in den Landkreisen Dillingen und Günzburg.

Die Viruserkrankung werde vor allem von Nagetieren auf Menschen übertragen, heißt es weiter. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch sei aber auch möglich, vor allem bei engem Kontakt.