Die AfD hat zwei Wahlkampfveranstaltungen mit Bundesprominenz in der Region. In Neu-Ulm auf dem Heiner-Metzger-Platz spricht am Mittwochnachmittag Beatrix von Storch. In der Stadthalle Biberach wird am Mittwochabend die Bundestagsabgeordnete Joana Cotar, Digitalisierungsexpertin der Fraktion, als Gastrednerin erwartet. Zu beiden Terminen sind Gegenveranstaltungen mehrerer Organisationen angekündigt.