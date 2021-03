per Mail teilen

AfD-Stadtrat Markus Waidmann will Oberbürgermeister in Aalen im Ostalbkreis werden. Das berichtet die "Schwäbische Post". Eine Kandidatur erwägen dem Bericht zufolge auch der Heubacher Bürgermeister Frederick Brütting (SPD) sowie die CDU-Stadträtin Inge Birkhold. Von beiden gebe es aber noch keine offizielle Entscheidung. Die OB-Wahl in Aalen ist für den 4. Juli geplant. Der jetzige Oberbürgermeister Thilo Rentschler wechselt als Hauptgeschäftsführer zur IHK Ostwürttemberg.