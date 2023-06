Gänse sorgen für Ärger am Stausee in Rainau-Buch im Ostalbkreis: Denn die Tiere hinterlassen überall Kot. Doch was kann die Gemeinde dagegen tun? Eine einfache Lösung gibt es nicht.

Spaziergänger und Badegäste am Bucher Stausee müssen die Augen offen halten, wenn die Füße sauber bleiben sollen. Denn überall liegen Hinterlassenschaften der zahlreichen Gänse am See. Die Tiere sind mittlerweile zum Problem geworden, das die Kommune jetzt gerne dauerhaft lösen würde. Am besten, indem sich die Tiere freiwillig eine neue Bleibe suchen.

Mit Eimer und Schaufel ausgestattet gehen jeden Morgen drei Seewärter am Bucher Stausee das Gänsekot-Problem an. Häufchen für Häufchen landet im Eimer. Das ist aber ein aussichtsloser Kampf, denn sie sind zahlenmäßig absolut unterlegen. Die Graugänse werden immer mehr. Ihr ursprüngliches Zuhause im Vorbecken des Stausees wird ihnen zu eng. Jetzt gesellen sich auch noch die nicht heimischen Nilgänse dazu.

Bucher Stausee: Badegäste stören sich am Gänsekot

"Die haben jetzt eine Population erreicht, [...] dass sie sich auch hier bei uns am Badestrand niederlassen", fasst Rainaus Bürgermeister Christoph Konle (CDU) das Problem zusammen, das viele Badeseen im Land hätten, wie er sagt. Wo Natur sei, seien auch die Hinterlassenschaften, die die Badegäste nicht unbedingt haben wollen.

Die Gänse am Bucher Stausee geben zwar ein schöns Fotomotiv ab, manchen Badegästen und Spaziergängern gefallen die Hinterlassenschaften der Vögel aber gar nicht. SWR Markus Bayha

Nicht nur die Badegäste. Auch Spaziergängerinnen und Spaziergänger haben schon unfreiwillig Erfahrungen mit den Gänsen und ihren Häufchen gesammelt. Ein Mann versucht seine Schuhe im Rasen abzuwischen: "Reingedappt - voll ins Glück", sagt er. Eine Mutter findet die Situation nicht dramatisch: "Der Spielplatz ist sauber, und auf dem Weg habe ich aufgepasst, dass ich nirgends reintrete." Ein Badegast beschreibt sein Badeerlebnis so: "Man geht ins Wasser und kommt raus und will sich irgendwo an den Rand hinsetzen: geht gar nicht. Direkt in die Scheiße rein."

Rainaus Bürgermeister Christoph Konle (CDU), sucht nach einer Lösung für das Kot-Problem. SWR Markus Bayha

Rainau sucht nach dauerhafter Lösung für die Gänse

Gegen die Ursache können auch die drei Seewärter mit Eimer und Schaufel nichts ausrichten. Der Bürgermeister hätte gerne eine dauerhafte Lösung. Eine, mit der Mensch und Gans leben können. Erst einmal soll es eine Bestandsaufnahme geben. "Man will mal erheben, was für Arten befinden sich hier, um dann gemeinsam zu überlegen: Wie können wir Vergrämungsmaßnahmen einleiten?", sagt Christoph Konle.

Auf den Wiesen und Wegen rund um den Bucher Stausee hinterlassen die vielen Gänse ihren Dreck. Darüber ärgern sich Besucherinnen und Besucher. SWR Markus Bayha

Das könnte zum Beispiel der Einsatz eines Falkners sein. Um einen dauerhaften Effekt zu erzielen, müsste dieser Einsatz aber strategisch gut durchdacht sein. Denn anders als der Volksmund weismacht, sind Gänse nicht dumm und merken, wenn Greifvögel nur zum Schein ihre Kreise ziehen und nach kurzer Zeit wieder verschwinden.

Maßnahmen am Bucher Stausee sollen am Ende des Sommers feststehen

Eine weitere Überlegung der Verwaltung: "Wie können wir es den Tieren auch an anderen Stellen so angenehm machen, dass sie nicht an diesen Badestrand kommen müssen", so der Bürgermeister. Das wäre eine natürliche Art des Wildtiermanagements am Bucher Stausee. Welche Maßnahmen helfen könnten, soll Ende des Sommers klar sein. Bis dahin bleiben Eimer und Schaufel erst einmal die einzigen Waffen gegen den Gänsekot.