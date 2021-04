CDU-Politikerinnen und -politiker aus der Region hoffen auf eine Klärung der Kanzler-Kandidatur durch den CDU-Bundesvorstand am Montagabend. Die Hängepartie zwischen Armin Laschet und Markus Söder sorgt für Verärgerung. Eine Einigung sei jetzt absolut nötig, so der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Aalen-Heidenheim, Roderich Kiesewetter. Markus Söder müsse ohne Groll seine Kandidatur Armin Laschet überlassen, sofern sich die CDU am Montagabend hinter Laschet versammelt, so Kiesewetter. Die frühere Ulmer CDU-Abgeordnete Annette Schavan bezeichnet die Situation als "schwer erträglich". Für Norbert Barthle war die Auseinandersetzung voraussehbar. Laschet habe es versäumt, sich in der Fraktion vorzustellen, um für seine Kandidatur den Boden zu bereiten, kritisiert der Abgeordnete des Wahlkreises Backnang-Schwäbisch Gmünd.