Ärger in Berlin mit Linienbussen aus Langenau

Ein Unternehmen aus Langenau im Alb-Donau-Kreis hat Anfang April einen Teil der Buslinien in Berlin übernommen. Das sorgte für einigen Ärger in der Bundeshauptstadt.

Seit ein Unternehmen aus Langenau einen Teil der Buslinien in Berlin übernommen hat, gibt es Ärger in der Bundeshauptstadt. Der Bus auf dem Foto ist allerdings noch in seiner schwäbischen Heimat unterwegs. (Symbolbild). imago images Jürgen Ritter

Wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auf Anfrage des SWR mitteilten, war die Vergabe einiger Buslinien europaweit ausgeschrieben worden. Das Busunternehmen aus Langenau hatte am Ende die Ausschreibung für 14 Buslinien in Berlin gewonnen und wird laut BVG nun bis Ende 2029 im Auftrag der Berliner Verkehrsbetriebe unterwegs sein.

Kritik von Fahrgästen in Berlin: Verspätungen, Busfahrer auf falschen Routen

Zu Betriebsbeginn am 3. April habe es leider einige Anlaufschwierigkeiten gegeben, so die BVG. Vor allem auf zwei Linien im Bezirk Reinickendorf "entsprach der Standard vor allem an den ersten Tagen nicht dem hohen BVG-Niveau." Fahrgäste beschwerten sich über Ausfälle, Verspätungen und über Busfahrer, die auf falschen Routen unterwegs waren. Kritisiert wurde auch, dass die Busse nicht wie üblich gelb sind, dass sie keinen Ticketverkauf und keine automatische Ansagen sowie elektronische Anzeigen des Zielortes haben.

Berliner Verkehrsbetriebe unterstützen Busunternehmen aus Langenau

Die Berliner Verkehrsbetriebe unterstützten den Dienstleister aus Langenau, die Anlaufschwierigkeiten schnell zu überwinden, so die BVG weiter. Der Einsatz erfahrener Verkehrsmeister der BVG hat bereits für einen deutlich besseren organisatorischen Ablauf und damit deutlich mehr Zuverlässigkeit gesorgt.

BVG: Busunternehmen aus Langenau wird Technik nachrüsten

Das Busunternehmen aus Langenau werde in den kommenden zwei Wochen Technik nachrüsten und in den nächsten Monaten seine Flotte auf Neufahrzeuge umstellen, die dann wie gewohnt gelb seien. Auf zwei Linien seien zudem vorübergehend gelbe Gelenkbusse der BVG unterwegs. Das Busunternehmen aus Langenau habe diese Fahrzeuge befristet von der BVG angemietet, fahre sie jedoch selbst. Die Anmietung gebe dem Dienstleister die Gelegenheit, die vorhandenen eigenen Fahrzeuge mit weiterer Technik nachzurüsten. Dann werde es auch bei diesen Bussen zum Beispiel elektronische Zielanzeigen und automatische Ansagen sowie in einem großen Teil die Möglichkeit zum Ticketverkauf geben. Auch werden die Busse dann wie gewohnt in Echtzeit in den BVG-Apps und auf den digitalen Anzeigetafeln zu sehen sein.