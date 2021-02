Am Montag öffnen die Baumärkte in Bayern, in Baden-Württemberg dagegen nicht. Dabei hatten die Ministerpräsidenten doch in Ulm vor knapp einem Jahr mehr Einheitlichkeit versprochen.

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) appellierte an die Landesregierungen in Stuttgart und München, bei der Lockerung der Corona-Maßnahmen einen einheitlichen Kurs zu fahren. Dies hatten beide Länderchefs schon vor gut einem Jahr bei einem Treffen in Ulm zugesagt. Unverständnis für verschiedene Regeln in Bayern und Baden-Württemberg Czisch kritisiert, dass in Neu-Ulm ab Montag auch Baumärkte öffnen dürfen, in UIm aber nicht. Beim ersten Lockdown sei es zu massiven Verwerfungen gekommen. So waren Neu-Ulmer in Ulm im Baumarkt und wurden bei der Heimfahrt bestraft; gleichzeitig konnten Ulmer aber in Neu-Ulm Eis essen. Das habe niemand verstanden. Einheitliches Vorgehen sei deshalb für die Donaustädte wichtiger als für Stuttgart. Ausgleichende Gerechtigkeit? Dieses Mal dürfen zuerst die Baumärkte in Bayern öffnen. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Stefan Puchner Seine Neu-Ulmer Amtskollegin Katrin Albsteiger (CSU) pflichtet Czisch bei: "Ideal ist die Situation nicht. Gerade im Grenzbereich sollten einheitliche Regeln gelten". Das würde auch für mehr Akzeptanz sorgen. Albsteiger fürchtet keinen Ansturm auf die Neu-Ulmer Baumärkte. Sie vertraut darauf, dass die Geschäfte ihre Hygienekonzepte umsetzen und auch die Kunden verantwortlich handeln. Lockerungen und kleine Schritte hin zur Normalität sollten nicht durch unverantwortliches Handeln gefährdet werden, so Albsteiger.