Älteste Ulmerin Änne Matschewsky mit 110 Jahren gestorben

Ulms älteste Bürgerin Änne Matschewsky ist im Alter von 110 Jahren am vergangenen Samstag gestorben. Das bestätigte die Seniorenresidenz Friedrichsau. Am kommenden Dienstag wäre sie 111 geworden.

Änne Matschewsky bekam schon seit vielen Jahren an jedem Geburtstag Besuch vom Ulmer Oberbürgermeister: Für die älteste Bürgerin der Stadt hat Gunter Czisch die Glückwünsche persönlich überbracht. Jetzt ist Änne Matschewsky im Alter von 110 Jahren gestorben - kurz vor ihrem 111. Geburtstag.

In der Seniorenresidenz lebte Änne Matschewsky seit fast 30 Jahren. Dort setzte sie fort, was ihr ganzes Leben geprägt hat: den Sport. Schon in ihrem Abiturzeugnis stand, dass sie sich durch Leibesübungen auszeichnete - sowie als Spielleiterin und Vorturnerin. Sie wurde Turn- und Gymnastiklehrerin. In der Seniorenresidenz gab sie Sportkurse für die Bewohnerinnen und Bewohner, zwei Mal die Woche hieß es "Gymnastik mit dem Rollator".

Änne Matschewsky in jungen Jahren - jetzt ist sie im Alter von 110 gestorben. SWR

1912 im nordrhein-westfälischen Weeze als Anna-Maria Magdalena Kertz geboren, zog sie als Kind und Jugendliche häufig um. In Ulm kam sie 1937 an. Hier lernte sie ihren ersten und zweiten Mann kennen, wie auch ihren letzen Lebenspartner. Hier verlor sie aber auch früh ihre beiden Kinder. Der liebe Gott habe ihr "nicht nur Sonnentage geschickt", sagte sie über ihre Schicksalsschläge.

Mit diesem Film berichtete die Landesschau Baden-Württemberg über den 110. Geburtstag von Änne Matschewsky im Jahr 2022:

Sport und Projekte hielten Änne Matschewsky bis ins hohe Alter fit

Doch bis ins hohe Alter zeichnete sich Änne Matschewsky durch ihre Zuversicht und Lebenszugewandtheit aus. Sie engagierte sich nicht nur im Sport, sondern unterstützte auch viele Ulmer Projekte. Wie beispielsweise "Die gewollte Donau" im Jahr 2014, als sie fast 3.000 Meter zu einer gestrickten Donau aus Wolle beitrug.

In Erinnerung bleibt Ulms älteste Bürgerin als fröhlicher Mensch

In den letzten Wochen sei es ihr nicht mehr so gut gegangen, erzählt eine ihrer Betreuerinnen, Claudia Fischer. Sie sei unruhig gewesen und habe nicht mehr alleine sein wollen. In Erinnerung bleibe ihr Änne Matschewsky als fröhlicher, umtriebiger Mensch, dem die Freude an der Bewegung viel Kraft gegeben hat.