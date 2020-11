Erst am Montagabend war bekannt geworden, dass in einem Altenheim in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) weitere Bewohner mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind. Derzeit werden Bewohner als auch Mitarbeiter aus den Heimen in Laichingen, Blaustein und Beimerstetten noch einmal auf das Coronavirus getestet. Einige Ergebnisse stehen noch aus, sagte Daniela Rieker, Sprecherin der kreiseigenen ADK GmbH für Gesundheit und Soziales in Ehingen im SWR-Interview.

SWR: Die Situation in einigen Seniorenheimen ist alles andere als schön. Frau Rieker, wie ist die Situation aktuell in ihren Seniorenheimen?

Daniela Rieker: In unseren Seniorenzentren in Laichingen und in Blaustein haben wir aktuell in Laichingen 42 infizierte Bewohner, 29 infizierte Mitarbeiter. Leider sind in Laichingen inzwischen elf Todesfälle zu vermelden. Drei Personen sind im Krankenhaus und drei weitere in schlechtem Zustand. Und für Blaustein hat der letzte Test ergeben, dass 37 Bewohner infiziert sind und 16 Mitarbeiter. Auch da ist inzwischen ein Mensch gestorben. Drei sind derzeit im Krankenhaus. Einer ist in einem schlechten Zustand.

Zeigen die Testungen aktuell, dass Sie den Höhepunkt der Infektionen in den Heimen schon überschritten haben?

Das ist natürlich immer schwer zu sagen. Gerade in Blaustein sind wir noch in der Phase, wo die Inkubationszeit auch noch nicht komplett durch ist. Man könnte vielleicht jetzt sagen: Die Tatsache, dass schon wieder die ersten Bewohner negativ getestet sind, macht vielleicht schon mal Hoffnung.

Coronavirus: Erneut zwei Todesfälle in Laichinger Altenheim

Wie ist die Situation für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sowohl körperlich als auch psychisch?

Also ich denke, für die Mitarbeiter ist das in mehrfacher Hinsicht eine schwierige Situation. Zum einen müssen natürlich die Personalausfälle kompensiert werden. Das Thema ist aber eben natürlich eines, das die Mitarbeiter auch beschäftigt. Das heißt, die müssen damit umgehen, dass Bewohner, die sie lange gepflegt haben, dass es denen schlecht geht, teilweise auch sehr schnell schlecht geht und dass sie sterben.

Viele Menschen fragen sich, wie kam Corona in die Heime? Waren wir im Sommer ein bisschen zu lax, was die Beschränkungen angeht?

Also ich glaube, jeder muss einfach mal in sich selber reinhören, wie er sich im Sommer verhalten hat, im Vergleich zu den Monaten im April und März. Ich denke, dass da schon in vielen Köpfen auch wieder so ein bisschen Normalität entstanden ist. Und letztendlich war aber mit den Lockerungen auch klar, dass das Risiko steigt. Einfach, weil Bewohner wieder mit ihren Angehörigen ins Café gehen können. Oder, weil Mitarbeiter auch wieder mehr Aktivitäten machen. Auch unsere Mitarbeiter sind ganz normale Privatpersonen, die ihren Freundeskreis haben, die sich im kleinen Kreis mit denen auch mal treffen. Und, wenn jetzt die Werte steigen, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass da mal jemand dabei sein könnte, der infiziert ist.