Der Ulmer Gemeinderat hat am Mittwochnachmittag für den achtspurigen Neubau der Adenauerbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm gestimmt. Gegner hatten eine sechsspurige Variante gefordert.

Die Mehrheit der Stadträtinnen und Stadträte sprach sich dafür aus, die Adenauerbrücke im Zuge des geplanten Neubaus achtspurig anzulegen. Bei dem Beschluss des Gemeinderats handelt es sich allerdings nur um eine Empfehlung an das Bundesverkehrsministerium. Denn der Bund ist für die Brücke über die Donau zwischen Baden-Württemberg und Bayern im Verlauf der B10 zuständig und übernimmt auch die Kosten. Das staatliche Bauamt in Krumbach plant und führt den Bau aus.

Die Adenauerbrücke von unten: Mit acht Spuren ist sie künfig 42,5 Meter breit. SWR Sarah Umla

Gegenwind für achtspurige Adenauerbrücke auch aus der CDU

Der Entscheidung im Ulmer Gemeinderat war eine gut einstündige Diskussion vorausgegangen. Neben der Grünen-Stadtratsfraktion stimmte auch die CDU-Stadträtin Karin Graf gegen den achtspurigen Ausbau. Graf sagte, es sei zukunftsfähiger, weniger Beton zu verbauen. Die technische Entwicklung gehe in eine andere Richtung. Sie sei sicher, dass der Verkehr auch mit sechs Spuren laufen würde. Auch Karin Hartmann (UfA) schlug sich auf die Seite der Grünen. Sie sehe keinen wesentlichen Vorteil in der Achtspurigkeit.

Der Grünen-Stadtrat Ulrich Metzger sagte, es gehe auch um die Rechte der Bevölkerung der Zukunft. "Das ist eine Entscheidung aus Adenauer-Jahren statt einer des 21. Jahrhunderts", kritisierte Metzger den achtspurigen Ausbau.

Der Ulmer Gemeinderat hat sich in der Sitzung vom 5. Mai 2021 mit knapper Mehrheit für den Neubau der Adenauerbrücke in achtspuriger Ausführung ausgesprochen. Damit besteht nun Einigkeit zwischen Ulm und Neu-Ulm. Stadt Ulm, Twitter

Antrag auf Abkürzung der Diskussion

Zuvor hatte Reinhold Eichhorn von der Stadtratsfraktion der Freien Wähler (FWG) einen Antrag gestellt, dass die Diskussion ohne weitere Rednerbeiträge beendet werden sollte. "Es gibt keine neuen Erkenntnisse", sagte Eichhorn. Die Diskussion sei bereits vor sechs Wochen ausgiebig ausgetragen worden. Dieser wurde angenommen. Die vorherigen Wortmeldungen wurden dennoch abgearbeitet.

Baubürgermeister Tim von Winning (parteilos) hatte vor der Diskussion nochmals für die achtspurige Variante geworben. Die Stadtverwaltung könne demnach zwar mit beiden Varianten leben, hält aber die achtspurige Variante für besser. Auch das stand in der Vorlage.

Die SPD-Stadtratsfraktion machte sich in einer Mitteilung deutlich für die achtspurige Variante stark. Etwa würden dadurch die Donauübergänge wie die Herd- und Gänstorbrücke sowie der Innenstadtring entlastet. Außerdem bietet dieser Neubau mehr Flexibilität für künftige Verkehrsverhältnisse - etwa eine Trassenführung einer Straßenbahn in Richtung Wiblingen.

Eigentlich war die Abstimmung schon für Ende März geplant. Doch auf Antrag der Grünen wurde die Entscheidung damals vertagt. Sie sprachen sich für eine Variante mit sechs Spuren aus. Nach der Sitzung hatte es viel Kritik an den Grünen gegeben.

Das ist die Adenauerbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm Die Adenauerbrücke wurde 1954 gebaut, anfangs hieß sie Ringbrücke. Sie ist 150 Meter lang und derzeit 24 Meter breit und gilt als die wichtigste Verbindung zwischen Ulm und Neu-Ulm. Nach ihrer Fertigstellung fuhren rund 3.500 Fahrzeuge täglich über die Brücke, inzwischen sind es bis zu 100.000. Anfangs hatte sie nur zwei Fahrspuren in jede Richtung und an beiden Seiten breite Geh- und Radwege. Diese wurden Anfang der Siebzigerjahre in Fahrspuren umgewandelt. Zuständig für die Adenauerbrücke ist inzwischen der Bund, das Staatliche Bauamt Krumbach plant den Bau.

Adenauerbrücke: Diskussion um die Verkehrswende

In der Frage des Neubaus der maroden Brücke entzündete sich ein grundsätzlicher Streit: Es geht um die Verkehrswende und die Frage, was man künftig dem Verkehr opfern und wie viel Platz man ihm geben will. Oder, wie es die Ulmer Stadträtin der Grünen, Lena Schwelling, formuliert: "Bauen wir für die Zukunft, also für eine Mobilität, wie wir sie wahrscheinlich in 30, 40 oder 50 Jahren haben werden? Oder bauen wir für die Vergangenheit, also eine Mobilitätsform, wie wir sie eigentlich ja überwinden wollen?"

Deshalb fordern die Grünen sechs Spuren Eine Brücke wie die Adenauerbrücke, wenn wir sie jetzt bauen werden, wird etwa 80 bis 100 Jahre an dieser Stelle das Stadtbild prägen. Also eine sehr, sehr lange Zeit. Und wir müssen uns deshalb die Frage stellen: Bauen wir für die Zukunft, also für eine Mobilität, wie wir sie wahrscheinlich in 30, 40 oder 50 Jahren haben werden? Oder bauen wir für die Vergangenheit, also eine Mobilitätsform, wie wir sie eigentlich ja überwinden wollen, mit ganz starkem, individuell motorisierten Verkehr? Und wir setzen doch eigentlich mit allem, was wir in der Stadtpolitik gerade tun, auf eine andere, auf eine zukunftsfähige Mobilität. Das, finde ich, müssen wir auch mit der Brücke deutlich machen. Und deshalb reichen sechs Spuren vollkommen aus. Außerdem können wir, und das ist nicht zu unterschätzen, sehr viele Bäume erhalten, die man im Falle eines achtspurigen Ausbau fällen müsste. Und gerade in Zeiten des Klimawandels wird das innerstädtische Grün immer wertvoller und wichtiger. Deshalb: für Bäume, gegen Beton.

Lena Schwelling (Grüne), Stadträtin in Ulm

Durchgangsverkehr nutzt Brücke als Abkürzung

Für die Mobilitätsform, die Schwelling gerne überwinden würde, sprach sich während der Debatte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Ulm, Max-Martin Deinhard, aus: "Die Brücke ist Teil einer der wichtigsten Achsen für die Wirtschafts- und Pendlerverkehre in unserer Region und eine der wichtigsten Zufahrten in die Innenstadt."

Was Deinhard meint: Derzeit nutzen bis zu 100.000 Fahrzeuge die Brücke täglich. Es ist von den drei Brücken über die Donau die am stärksten befahrene Verbindung zwischen Ulm und Neu-Ulm. Sie dient auch dem Durchgangsverkehr, der zum Beispiel von Stuttgart aus in Richtung Österreich fährt und durch Ulm abkürzt, anstatt den Umweg über das Autobahnkreuz Ulm-Elchingen zu nehmen. Denn die Brücke ist Teil der B10/B28, die die A8 mit der A7 verbindet.

Deshalb fordert die IHK acht Spuren Wir sprechen uns erneut und deutlich für einen achtspurigen Neubau der Konrad-Adenauer-Brücke aus. Wichtige Punkte aus Sicht der Wirtschaft sprechen genau dafür. Die Brücke ist Teil einer der wichtigsten Achsen für die Wirtschafts- und Pendlerverkehre in unserer Region und eine der wichtigsten Zufahrten in die Innenstadt. Vor allem da es auch keine alternativen Strecken dafür gibt. Wir bauen diese Brücke für die nächsten 100 Jahre. Für diesen langen Zeitraum ist es wichtig, flexibel auf jede mögliche Änderung reagieren zu können. So ist eine Achtspurlösung deutlich weniger anfällig für Staus und Verkehrsbehinderungen. Und es ist eine deutlich bessere Abwicklung der Verkehrsverflechtung möglich. Zu beachten ist dabei auch, dass künftig ein Großteil der Verkehre der B311 durch die Querspange Erbach über die Brücke fahren und nicht mehr erst nördlich davon auf die B10 geleitet werden. Enorm wichtig ist die Bauphase der neuen Brücke: Bei acht Spuren ist eine deutlich verbesserte Verkehrsabwicklung möglich. Sonst drohen wieder, wie bei der B10-Sanierung vor rund zehn Jahren, enorme Verkehrsprobleme, die dann auch die Innenstadt betreffen.

Max-Martin Deinhard, Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm

Streit um Bäume in den Ehinger Anlagen

Gegen die achtspurige Brücke protestierte auch eine Bürgerinitiative. Deren Sprecherin Claudia Spooren warnte mehrfach im SWR vor noch mehr Verkehr, sollte die Adenauerbrücke auf acht Spuren erweitert werden. Nach ihrer Auffassung passe so ein Großprojekt nicht mehr in die heutige Zeit der Verkehrswende.

In den Ehinger Anlagen wird der Protest gegen die Rodung der Bäume deutlich. SWR Sarah Umla

Protest regt sich auch in der Bevölkerung. In den Ehinger Anlagen, einem Park, der auf Ulmer Seite an die Brücke stößt, machen Plakate auf Rodungen aufmerksam. Für acht Spuren müssen elf Bäume mehr gefällt werden als für sechs. Der Stadtrat Neu-Ulm hat sein Votum für acht Spuren bereits im Dezember abgegeben.