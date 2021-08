Weil am Montag in acht Bundesländern die Schule wieder anfängt, rechnet der ADAC an diesem Wochenende in der Region mit langen Staus. Vor allem auf der A7 zwischen Füssen und Ulm sowie der A8 von München nach Stuttgart kann es laut Mitteilung zu längeren Staus kommen, reisen wird zur Geduldsprobe. Hauptverkehrstag sei der Samstag. Nicht nur in mehreren Bundesländern, auch in den Nachbarländern Frankreich und den Niederlanden gehen die Sommerferien zu Ende. Für Reisende, die gerade in den Urlaub fahren, sieht es hingegen besser aus. Entwarnung gibt es seitens ADAC jedoch nicht: Ganz ohne Stau dürften diese nämlich auch nicht an ihr Ziel gelangen.