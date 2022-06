Pfingstferien: Was Autofahrer zu Staus rund um Ulm wissen sollten

Der ADAC rechnet vor allem auf den Autobahnen A7 und A8 Richtung Süden ab Freitagnachmittag mit erheblichen Staus. Besonders betroffen ist der Großraum Ulm.

Am Pfingstwochenende brauchen Urlauber, die mit dem Auto unterwegs sind, eine gehörige Portion Geduld. Denn in Baden-Württemberg und Bayern beginnen die zweiwöchigen Pfingstferien. Viele fahren vor allem Richtung Süden, ans Mittelmeer oder in die Berge, auch viele Kurzurlauber sind unterwegs. Damit steigt die Gefahr, auf den Autobahnen in einen Stau zu geraten - in der Region vor allem auf der A8 Richtung Ulm und weiter Richtung München und auf der A7 zwischen Ulm und Füssen.

Der ADAC Württemberg rechnet laut Sprecher Julian Häußler mit einem hohen Verkehrsaufkommen. Die Reiselust sei ähnlich groß wie vor der Corona-Pandemie. "Schon zu Ostern haben wir gesehen, dass vergleichsweise mehr Menschen mit dem Auto fahren und weniger mit dem Flugzeug unterwegs sind als früher", sagte Häußler dem SWR.

ADAC: Große Staugefahr am A8-Albaufstieg und auf der A7 Ulm-Füssen

Die Menschen hätten viel nachzuholen und seien deshalb jetzt besonders Richtung Süden unterwegs, zu Zielen in Italien, Österreich und Kroatien. "Wer diese Routen nimmt, plant besser einen ordentlichen Zeitpuffer ein", rät der Verkehrsexperte mit Blick auf die ADAC-Stauprognose. Besonders betroffen ist demnach die A7 zwischen Ulm und Füssen. Probleme könnte es auch am Autobahnkreuz Memmingen geben; am Knotenpunkt zwischen A7 und A96 sorgen Baustellen für zusätzliche Staugefahr. Mit langen Staus rechnet Häußler auch auf der A8 am Albaufstieg Richtung Ulm und weiter Richtung Süden über München nach Salzburg. Auf der A7 sorge der Virngrund-Tunnel bei Aalen in beiden Richtungen für Probleme.

Autos stehen auf der A8 im Stau. Der ADAC Württemberg rechnet an Pfingsten vor allem auf der A8 und A7 Richtung Süden mit Staus. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Pfingstferien: Nicht am Freitag in den Urlaub starten

Besonders voll werden die Straßen am Freitag vor Pfingsten sein. "Wer flexibel ist sollte nicht am Freitag oder am Samstag in den Urlaub starten." Besser seien Dienstag oder sogar Mittwoch. Wer auf einen speziellen Tag festgelegt sei, sollte dem Experten zufolge früh am Morgen oder erst am Nachmittag losfahren. Die erste größere Rückreise-Welle erwartet Häußler am Pfingstmontag.

"Es ist am Pfingstwochenende nahezu unmöglich, nicht in einem Stau zu landen."

"Am besten stellt man sich schon darauf ein, mindestens einmal im Stau zu stehen, sonst regt man sich nur unnötig auf", rät der Verkehrsexperte. Autofahrer sollten nur ab einer Staulänge von mehr als 15 Kilometern von der Autobahn abfahren. Die Umleitungs- und Ausweichstrecken seien in diesen Fällen ohnehin schon überlastet. "Auf den engeren Landstraßen ist man meist auch nicht schneller als auf der Autobahn, da man langsamer fährt und womöglich in weitere Staus geraten kann."

"Über Pfingsten Zähne zusammenbeißen und trotzdem auf der Autobahn bleiben."

Auf der A8 Richtung Ulm sind ADAC-Stauberater unterwegs

Der ADAC setzt zwischen Stuttgart und Ulm auf der besonders von Stau betroffenen Autobahn A8 sogenannte Stauberater ein. Die Helfer fahren dann gezielt zu den Stauschwerpunkten und kümmern sich um Reisende, die im Stau stecken. Sie liefern Informationen, aber auch Getränke, Essen, Decken und manchmal auch ein kleines Spielzeug für die kleinen Passagiere.