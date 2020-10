Rettungshubschrauber des ADAC üben ab Ende Oktober Nachtanflüge auf den Flugplatz Neresheim-Elchingen (Ostalbkreis). Das teilte der Luftsportring Aalen mit. Die Piloten wollen neuartige Nachtsichtbrillen testen, mit denen auch nach Sonnenuntergang ein Landen direkt am Einsatzort möglich ist. Für die Übungsflüge sei der Flugplatz auf der Ostalb gut geeignet, so ein Sprecher des Luftsportrings Aalen. Nach Ende des regulären Flugbetriebs gebe es dort keine starken Lichtquellen, so dass die Landungen tatsächlich im Dunkeln stattfinden können. Außerdem sei der Flugplatz nahe der A7 und in der Nähe umliegender Krankenhäuser und Fachkliniken gelegen. Die Übungen finden zwischen Ende Oktober und Mitte Dezember statt, aber nur vereinzelt, eine Lärmbelästigung der Anwohner soll möglichst vermieden werden. Der ADAC hat den Flugplatz in Neresheim-Elchingen als einen von neun Flugplätzen in ganz Deutschland für Landeübungen ausgesucht.