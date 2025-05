Vermisstes Mädchen aus Ehingen wohlbehalten wieder aufgetaucht

Ein seit vergangener Nacht vermisstes Mädchen aus Ehingen im Alb-Donau-Kreis ist wieder aufgetaucht. Sie hat laut Polizei bei Bekannten geschlafen.

Ein seit gestern Abend vermisstes Mädchen aus Ehingen (Alb-Donau-Kreis) ist wieder aufgetaucht. Nach Angaben der Polizei habe das Kind bei Bekannten geschlafen.

Achtjährige aus Unterkunft in Ehingen verschwunden

Die Suche nach der Achtjährigen ist eingestellt: Um kurz vor elf Uhr wurde das Mädchen laut Polizei Ulm wohlbehalten aufgefunden und ihrer Mutter übergeben. Die Nacht habe sie bei Bekannten verbracht. Diese hätten versäumt, die Eltern zu informieren.

Mit Hubschraubern, Drohnen und Polizeihunden hatten Polizei und Feuerwehr schon in der Nacht nach dem Mädchen gesucht. Laut Polizei wurde am Dienstagmorgen auch das Flüsschen Schmiech abgesucht. Knapp ein Dutzend Kräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) seien demnach in und an dem Gewässer im Einsatz gewesen.

Das Verschwinden der Achtjährigen aus einer Notunterkunft am Stadtrand von Ehingen war Montagabend gegen 22 Uhr aufgefallen. Gemeldet wurde das spurlose Verschwinden aber erst nach Mitternacht, wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte.