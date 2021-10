per Mail teilen

Eine Achtjährige ist am Montag in Ellwangen (Ostalbkreis) auf dem Gehweg von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Das Mädchen war mit Schulfreunden an der Dalkinger Straße unterwegs, als ein 44-jähriger Autofahrer das Kind streifte. Das Kind stürzte, es liegt auf der Intensivstation eines Krankenhauses.