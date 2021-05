per Mail teilen

Hunderte Motorräder fahren an manchen Tagen durch die kleine Gemeinde Abtsgmünd (Ostalbkreis). Schilder sollen jetzt dabei helfen, es den Anwohnern etwas erträglicher zu machen.

Die Slogans sind plakativ: "Easy Leiser" oder "Bitte nicht rööööhren" heißt es auf den großformatigen Tafeln. Die Verwaltung hat sie an den Ortseingängen und Ausgängen der Kochertalgemeinde aufstellen lassen - vermutlich nicht zufällig noch vor dem langen Himmelfahrts-Wochenende, an dem wieder Tausende Biker auf ihre Maschinen steigen. Die Schilder sind Teil einer Aktion des Automobilclubs ADAC gegen Motorradlärm.

"Leider verwechseln manche Motorradfahrer das Kochertal mit dem Hockenheimring und bringen mit ihrem kreischenden Lärm und Geschwindigkeitsrausch eine ganze Branche in Verruf." Achim Kiemel (parteilos), Bürgermeister von Abtsgmünd

Leintal und Kochertal sehr beliebt bei Motorradfahrern

Die Schilder richten sich vor allem an Motorradfahrende, die "mit aufheulenden Motoren für Krach sorgen", schreibt der ADAC. Die kurvigen Strecken von Lein- und Kochertal rund um Abtsgmünd seien bei Bikern sehr beliebt, so Bürgermeister Achim Kiemel (parteilos). Sie bescherten der Gemeinde in den vergangenen Jahren aber auch immer wieder tödliche Unfälle.

Fünf Ostalbkommunen machen bei Initiative gegen Motorradlärm mit

Abtsgmünd hatte sich schon vor zwei Jahren einer Initiative gegen Motorradlärm angeschlossen. Mit Schwäbisch Gmünd, Hüttlingen, Essingen und Waldstetten sind vier weitere Ostalbkommunen beteiligt. Landesweit hat die Initiative laut Verkehrsministerium inzwischen knapp 160 Mitglieder.

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) fordert: "Motorräder müssen leiser werden". Und weiter: "Rücksichtsloses Fahren muss deutliche Folgen haben". Den Bundesrat hat er schon auf seiner Seite; die Bundesregierung soll rechtliche Änderungen auf den Weg bringen. Nötig sei etwa eine Lärmobergrenze, die ein Motorrad in keinem Fahrzustand überschreiten darf.

ADAC-Schilder gegen Lärm kosten Abtsgmünd nichts

Abtsgmünds Bürgermeister Kiemel will die Motorradfahrer nicht loswerden, er möchte im Rahmen der ADAC-Aktion aber für mehr Rücksicht werben. Ob dabei die Schilder helfen? Immerhin: Der Ort muss nichts dafür bezahlen, der Automobilclub stellt sie kostenfrei zur Verfügung.