Neues Schuldenpaket: Das sagen die Abgeordneten aus Ostwürttemberg

Der Bundestag hat Lockerungen der Schuldenbremse zugestimmt. Dazu soll das Grundgesetz geändert werden. Reaktionen der Bundestagsabgeordneten von CDU, Grünen und AfD aus der Region.

Die Bundestagsabgeordneten der Wahlkreise Ulm, Aalen-Heidenheim und Backnang-Schwäbisch Gmünd blicken mit gemischten Gefühlen auf die Entscheidung in Berlin. Am Dienstagnachmittag hatte sich der Bundestag für ein beispielloses Schuldenpaket ausgesprochen.

Von insgesamt 733 Stimmen im Bundestag stimmten 513 für das Schuldenpaket. Die Abgeordneten von CDU und Grünen aus Ostwürttemberg reagieren erleichtert auf die Entscheidung. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Roderich Kiesewetter (CDU) erfreut über Entscheidung für Schuldenpaket im Bundestag

500 Milliarden Euro für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz. Dafür stimmten die Abgeordneten des Bundestags mit der nötigen Zweidrittelmehrheit. Darunter auch der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter aus dem Wahlkreis Aalen-Heidenheim. Er zeigte sich über die Entscheidung für mehr finanziellen Spielraum in der Rüstung erleichtert: "Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass Russland weiter eskaliert", sagte Kiesewetter dem SWR. In den vergangenen 20 Jahren habe Deutschland versäumt, für die eigene Sicherheit vorzusorgen.

Scharfe Kritik vom AfD-Abgeordneten Ruben Rupp

Die AfD als Opposition im Bundestag kritisiert die Entscheidung für neue Schulden. Der bisherige AfD-Landtagsabgeordnete Ruben Rupp aus dem Wahlkreis Backnang-Schwäbisch Gmünd gehört dem neuen Bundestag an. Er findet den Mehrheitsbeschluss von Union, SPD und Grünen mehr als fragwürdig: "Dass man einen abgewählten Bundestag nutzt, um Entscheidungen herbeizuführen, die Generationen betreffen, das ist absolut nicht akzeptabel."

Gemischte Gefühle bei Grünen-Politikerin Ricarda Lang

Das Bundesverfassungsgericht hatte zuletzt Einsprüche von AfD, FDP, Linkspartei und BSW zurückgewiesen. Die Parteien hatten versucht, den nochmaligen Zusammentritt des scheidenden Bundestags zu verhindern. Kritik gab es auch von den Grünen. Deren frühere Bundeschefin Ricarda Lang aus dem Wahlkreis Backnang-Schwäbisch Gmünd sagte dem SWR: "Dieses Verfahren war Harakiri. Viel zu schnell und eigentlich auch nicht angemessen."

Dennoch könne Lang, die auch weiterhin im Bundestag sitzen wird, dem Paket mit gutem Gewissen zustimmen. Sie begrüße Investitionen in Cyberabwehr, Katastrophenschutz, Infrastruktur und Klimaschutz. Ihr Parteikollege Marcel Emmerich, Bundestagsabgeordneter aus Ulm, befürwortet die historischen neuen Schulden, weil wir uns in "einer dramatischen geopolitischen Lage" befinden, so der Grünen-Politiker.

Noch ist das Paket allerdings nicht beschlossen. Die endgültige Entscheidung über 500 Milliarden Euro neue Schulden in den nächsten zwölf Jahren trifft der Bundesrat, also die Länderkammer, am Freitag.