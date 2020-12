Die geplante Lichterchoreographie an der Fassade des Neu-Ulmer Rathauses kann nicht stattfinden. Das teilte die Stadt Neu-Ulm am Mittwoch mit. Ebenfalls untersagt wurden Essens- und Getränkestände, die in der Vorweihnachtszeit Essen und Trinken "To go" anbieten wollten. Eine Absage gibt es auch in Günzburg: Dort dürfen die geplanten Adventshütten wegen der wieder gestiegenen Infektionszahlen vorerst nicht öffnen.