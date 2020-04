Die Corona-Pandemie trifft die Kulturveranstaltungen von Ulm bis Ellwangen 2020 hart: Vieles wird derzeit abgesagt, was geht, ins Internet verlegt. Niemand weiß, wie es im Sommer aussehen wird. Geplant wird trotzdem.

Die ersten Absagen für Feste im Sommer 2020 gab es schon: Das Donaufest in Ulm und Neu-Ulm sollte ja erst im Juli stattfinden. Es wurde dennoch abgesagt. 350.000 Menschen am Donauufer, auf engstem Raum, das sei kaum vorstellbar, sagte Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch. Ebenso abgesagt: Das Schwäbisch Gmünder Stadtfest - eigentlich für Mitte Juni geplant, mit großem Umzug. In Aalen traf es das Oldtimertreffen der Feuerwehr.

So wie immer wird der Schwörmontag mit dem Nabada in der Corona-Pandemie wohl nicht stattfinden (Archivbild) SWR

Aber es gibt auch Lichtblicke: Die Stadt Schwäbisch Gmünd zum Beispiel denkt über kleinere Veranstaltungen an verschiedenen Wochenenden nach, mit Bands vielleicht, und unter Mitwirkung der Vereine. Auch in Ellwangen hat man sich bereits bis in den Frühsommer hinein von größeren Veranstaltungen verabschiedet, aber nicht vom Ellwanger Kultursommer, betont Olaf Thielke vom Kulturamt. Der Sommer in der Stadt bestehe aus vielen kleinen Veranstaltungen, vielleicht finde man einen Weg, sie stattfinden zu lassen.

Findet der Schwörmontag statt?

Auch das große Berblinger-Jubiläumsfest in Ulm wurde in Kulturhäppchen zerlegt. Und der Schwörmontag soll in Teilen über die Bühne gehen, auf jeden Fall gibt es die Schwörrede. Der Sommer auf der Wilhelmsburg könnte sogar stattfinden, die Veranstaltungen mit kleinen Konzerten und Lesungen sind ohnehin draußen geplant, hieß es vom Ulmer Kulturamt.

Auch das große Berblinger-Jubiläumsfest in Ulm wurde in Kulturhäppchen zerlegt. dpa Bildfunk picture alliance Felix Kästle

Aalen fährt mit Sommer in der Stadt auf Sicht

In Heidenheim dagegen wartet man ab: Kultureinrichtungen und der Brenzpark sind vorerst bis Mitte Juni geschlossen. Man schaue aufs Land, so Stadtsprecherin Vanessa Bittner. In Aalen "fährt man auf Sicht", so Sascha Kurz von der Stadtverwaltung. Aber: Die Wasseralfinger Festtage und der "Sommer in der Stadt" seien noch nicht aufgegeben und die Reichsstädter Tage Mitte September stünden noch ganz fest im Kalender.

Neu-Ulm: Entzerrter Kunsthandwerkermarkt Anfang Mai?

Und auch in Neu-Ulm hat man sich noch nicht von allen Veranstaltungen verabschiedet, weder vom Stadtfest noch vom Kunsthandwerkermarkt Anfang Mai. Einen Markt könne man entzerren, zum Beispiel mit Zugangskontrollen, hieß es von der Stadt. In Biberach wacht eine "Task Force der Biber" über das Schicksal des "Schützenfestes" und in Günzburg kämpft man um jeden Termin, sprich, man wartet mit der Planung so lange, wie möglich.

"Essinger Sommer" auf der Kippe

In Essingen im Ostalbkreis weiß Bürgermeister Wolfgang Hofer eines schon sicher: Der "Essinger Sommer" Ende Juni steht auf der Kippe. Aber für den Fall der Fälle hat die Gemeinde ein Trostpflaster parat: Der Schlosspark soll illuminiert werden, für ein kleines bisschen Freude.