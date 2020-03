Das Verbot von Großveranstaltungen in Bayern trifft vor allem die "Ratiopharm Arena" in Neu-Ulm. Dort fallen Konzerte und Auftritte aus. Aber auch Orte in Württemberg sind betroffen.

So verzichtet Schwäbisch Gmünd auf den Pferdetag und den verkaufsoffenen Sonntag am 29. März. Der Bauernverband Ostalb-Heidenheim streicht den in Nattheim geplanten Bauerntag. Das Kloster Roggenburg sagt den Ostermarkt ab. Ausfallen werden auch die Sportlerehrung in Biberach und Ulm, das "Spektakel am Nachmittag" des Turngaus Ostwürttemberg in Schwäbisch Gmünd und das Konzert "Circus Meteoritmo" des Musikvereins Steinheim am Albuch.

Das Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen betrifft auch die "Ratiopharm Arena" in Neu-Ulm. SWR Jürgen Klotz

Viele Absagen in der "Ratiopharm Arena"

Als erstes Bundesland hatte Bayern beschlossen, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern zu untersagen, mit weitreichenden Konsequenzen für Sport, Kultur und Wissenschaft auch in der Region. In der "Ratiopharm Arena" in Neu Ulm, einem der größten Veranstaltungsorte in der Region, fiel bereits am Freitag das Konzert von Sänger Max Giesinger aus. Auch die Auftritte des Hundetrainers und Autors Martin Rütter und des Comedians Felix Lobrecht wurden abgesagt, ebenso das Konzert "Rock meets Classic" und die ausverkaufte "Schwaben Darts Gala".

Söder: "Vorsorgliche Maßnahmen"

Das Verbot in Bayern gilt zunächst bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Bei Veranstaltungen mit über 500 Personen empfiehlt die Staatsregierung die Absage, Veranstalter müssen sich mit den Behörden absprechen. Ministerpräsident Markus Söder betonte, es handele sich um vorsorgliche Maßnahmen.

Absage an "Tricksereien"

Tricksereien wie Veranstaltungen mit 998 Menschen soll es aber nicht geben, denn alles über 500 Teilnehmer muss mit den jeweiligen Gesundheitsämtern abgesprochen werden.

Noch ist unklar, wann die Saison im Legoland beginnen kann SWR Uli Zwerenz

Legoland hält an geplanter Saisoneröffnung fest

Der Freizeitpark Legoland bei Günzburg bleibt bei der geplanten Saisoneröffnung am 28. März. Das Verbot für Veranstaltungen mit über 1.000 Menschen betreffe den Freizeitpark nicht, so Legoland-Sprecherin Marion Pachmann:

Hochschulen verschieben Beginn des Sommersemesters

Die bayerische Staatsregierung hat zudem eine Regelung für die Hochschulen des Freistaats beschlossen. Die Hochschule Neu-Ulm verschiebt den Start des kommenden Sommersemesters wegen des Coronavirus um vier Wochen auf den 20. April. Auch in Baden-Württemberg fängt das Sommersemester an den Hochschulen erst nach Ostern an. So starten etwa die Technische Hochschulen Ulm und Aalen jeweils am 20. April.