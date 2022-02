Bahnbrücke an der B16 soll bis Freitag abgerissen sein

per Mail teilen

Die Bahnbrücke an der B16 in Günzburg soll wie geplant bis Freitag abgerissen sein. Die Bauarbeiten hatten sich wegen der Stürme verzögert. Wie das Staatliche Bauamt Krumbach auf SWR-Anfrage mitteilte, ist man zwar mit den Arbeiten noch im Verzug, der Rückstand soll aber bis Freitag aufgeholt werden, so dass die Bahnstrecke wie geplant wieder freigegeben werden kann. Wegen der Arbeiten wird der Fernverkehr München-Ulm-Stuttgart derzeit umgeleitet, im Regionalverkehr werden zwischen Ulm und Burgau Busse eingesetzt.