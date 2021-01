Auch die Neu-Ulmer Stadtbücherei bietet einen kontaktlosen Abhol- und Rückgabeservice "Bücherei to go" an. Nutzerinnen und Nutzer können verfügbare Medien per E-Mail oder per Telefon in der Bücherei bestellen und zu festgelegten Zeiten im Vorraum der Bücherei abholen, teilte eine Sprecherin mit. Auch ausgeliehene Bücher können hier zurückgegeben werden.