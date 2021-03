Der eine bekommt schneller einen Impftermin als der andere - warum? Könnte es am Wohnort liegen? Es könnte - sagen jetzt Landtags- und Bundestagsabgeordnete von CDU und SPD aus dem Raum Ostwürttemberg.

Sie sahen sich veranlasst, gemeinsam einen Brief an Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) zu schreiben. Ihre Forderung: Sie wollen, dass der Impfstoff in Baden-Württemberg nach Einwohnerzahl aufgeschlüsselt verteilt wird. Kreise mit vielen Einwohnern sollen mehr Impfstoff bekommen als Landkreise mit wenigen Einwohnern - so die gemeinsame Forderung der Bundestagsabgeordneten Barthle und Kiesewetter (CDU), Breymaier und Lange (SPD), sowie der Landtagsabgeordneten Mack und Scheffold (CDU). Ausgangspunkt ihrer Forderung ist die bisherige Verteilung: Jedes Kreisimpfzentrum bekommt gleich viel Impfstoff zugewiesen.

"Es gab erhebliche Unzufriedenheit mit der Impfstoffverteilung" Landtagsabgeordneter Winfried Mack (CDU), Ellwangen

"Es gibt eben Kreise mit 320.000 oder gar 400.000 Einwohnern", sagt Winfried Mack, CDU-Landtagsabgeordneter aus Ellwangen (Ostalbkreis), "und es gibt Kreise mit 130.000 oder 160.000 Einwohnern. Und dementsprechend entsteht dann ein Missverhältniss". Mack hat das Schreiben an das Sozialministerium initiiert.

Kritik aus dem ganzen Land

Er glaubt, der Ostalbkreis gehöre als einer der größeren Landkreise im Land mit 320.000 Einwohnern zu den Verlierern dieser Verteilungsstrategie - die übrigens schon seit Anfang Januar von mehreren Seiten in Baden-Württemberg kritisiert wird. Gernot Gruber, SPD-Abgeordneter aus Backnang, forderte ein zweites Impfzentrum für den Rems-Murr-Kreis - abgelehnt. Die junge Union aus den Kreisverbänden Rems-Murr und Böblingen startete ein Online-Petition und forderte ein Sonderkontingent für aus ihrer Sicht benachteiligte Landkreise - abgelehnt. Reaktion aus dem Sozialministerium auf die Forderung nach einer anderen Verteilung: bisher keine.

Auch im Kreisimpfzentrum im Ostalbkreis könnte durchaus mehr geeimpft werden, wenn denn Impfstoff da wäre. Derzeit werden 1170 Dosen pro Woche geliefert. Die kleinstmögliche Menge - zu verteilen gibt es da nichts laut Sozialministerium. SWR Timo Staudacher

Stattdessen heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme aus dem Ministerium: "Die Zuordnung der Impfberechtigten zu einem Impfzentrum ist nicht an den Wohnort gebunden. Damit soll sichergestellt werden, dass Bürger sich dort impfen lassen können, wo es für sie am geschicktesten ist." Also auch im Nachbarlandkreis oder einem übergeordneten Zentralen Impfzentrum - das nächste vom Ostalbkreis aus gesehen ist in Rot am See im Kreis Schwäbisch Hall. "Was macht das für einen Sinn, wenn in Aalen kein Impfstoff da ist, man den Leuten aber sagt, sie sollen nach Rot am See fahren, wenn doch vor der Haustür ein wirklich sehr funktionierendes Kreisimpfzentrum ist?", kritisiert Mack.

Ein "Pizzakarton" Impfdosen pro Woche

Ein Impfzentrum, das aber kaum genutzt wird, und für Menschen über 80 Jahre möglicherweise leichter zu erreichen wäre, als ein Impfzentrum in einem anderen Landkreis. Aus dem Sozialministerium kommt noch eine andere Begründung: Jedes Kreisimpfzentrum bekommt pro Woche 1.170 Dosen geliefert. Ein Pizzakarton voll, wie die Lieferung unter den Impfteams gerne betitelt wird.

"Eine weitere Aufteilung solch kleiner Mengen ist nicht möglich." Schriftliches Statement aus dem Sozialministerium Baden-Württemberg

Also: Weniger kann man gar nicht liefern. Und so bringt das Ministerium die Schwierigkeiten auf den Punkt:

"Unser Hauptproblem zurzeit ist, dass der Bund uns noch wenig Impfstoff zur Verfügung stellt, der für Menschen über 65 zugelassen ist - da gibt es zurzeit einen eklatanten Mangel." Schriftliches Statement aus dem Sozialministerium Baden-Württemberg

In Zahlen: 720.000 Menschen im Land sind über 80 Jahre alt - 7.000 davon können täglich geimpft werden. Auffällig ist an dem Brief ans Sozialministerium: Eine der prominentesten Politikerinnen aus der Region, Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp von den Grünen, hat nicht unterschrieben. Sie will weder eine Neiddebatte, noch an der Verteilung rütteln - und wenn man schon über eine andere Verteilung nachdenke, dann ihrer Auffassung nach sicher nicht nach Einwohnerzahl, sondern eher nach Anteil der älteren Menschen an der Bevölkerung oder nach Inzidenzwert.

Es gäbe noch Platz im Kreisimpfzentrum des Ostalbkreises (Archivfoto). SWR Timo Staudacher

Mangel bleibt erst mal

Mehr Impfstoff für ältere Menschen von Biontech/Pfizer oder Moderna stellt das Sozialministerium nicht in Aussicht. Dieser Mangel bleibt erst mal bestehen, aber von Astrazeneca, dem Impfstoff für die bis zu 64-Jährigen, sollen in den nächsten zwei Wochen an jedes Kreisimpfzentrum 3.300 Impfdosen geliefert werden. Allerdings: Auch diese Menge sei zu klein, um sie nach Bevölkerungszahl aufzuteilen, heißt es.